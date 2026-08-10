Fecha conmemorativa

Santa Fe convirtió la tragedia de 1973 en San Justo en el Día Provincial de la Protección Civil

El Gobierno provincial promulgó la Ley N° 14.467, que establece cada 10 de enero una jornada de reconocimiento y concientización en memoria del tornado que arrasó parte de San Justo en 1973 y de la respuesta solidaria desplegada por la comunidad.