Pronóstico

Alerta amarilla por tormentas en seis provincias: cuáles son las zonas afectadas este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas de viento en sectores de Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis y La Pampa. En esta última provincia podrían acumularse hasta 70 milímetros de lluvia.