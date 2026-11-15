El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 15 de noviembre en seis provincias argentinas.
Alerta amarilla por tormentas en seis provincias: cuáles son las zonas afectadas este domingo
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas de viento en sectores de Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis y La Pampa. En esta última provincia podrían acumularse hasta 70 milímetros de lluvia.
La advertencia comprende sectores de Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis y La Pampa, donde se esperan precipitaciones de distinta intensidad, actividad eléctrica y ráfagas de viento.
El organismo indicó que las condiciones pueden generar daños y provocar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.
Los fenómenos previstos tendrán características diferentes según la región: mientras que en algunas zonas se esperan acumulados de entre 10 y 30 milímetros, en otras podrían alcanzar los 70 milímetros.
La advertencia no incluye a la provincia de Santa Fe. Sin embargo, el pronóstico debe seguirse a través de las actualizaciones oficiales, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificarse durante la jornada.
Alerta por tormentas: qué zonas de las seis provincias están afectadas
De acuerdo con el informe del SMN, las provincias alcanzadas presentan distintos escenarios de inestabilidad.
En Chubut, Río Negro y Neuquén, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, que podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes.
Para estas áreas, los valores de precipitación acumulada se estiman entre 10 y 30 milímetros, aunque podrían superarse de manera localizada.
En Mendoza y San Luis, el pronóstico contempla lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Además de las precipitaciones abundantes en cortos períodos, podrían registrarse granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas.
Los acumulados previstos se ubican entre 15 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunos sectores.
El escenario de mayor precipitación se espera en La Pampa. Allí podrían desarrollarse tormentas fuertes o puntualmente severas, con lluvias intensas en períodos breves, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.
El SMN estima acumulados de entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.
Qué recomienda el Servicio Meteorológico Nacional ante las tormentas
Ante la posibilidad de lluvias intensas, granizo y ráfagas, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante los episodios meteorológicos.
Entre las principales medidas preventivas, el organismo aconseja:
Evitar salir de los hogares mientras se desarrollan las tormentas.
No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.
Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.
Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
Si la tormenta sorprende a una persona al aire libre, buscar refugio en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.
La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades habituales. Por eso, el SMN recomienda mantenerse informado mediante sus canales oficiales y prestar atención a las actualizaciones del pronóstico para cada localidad.