#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Pronóstico

Alerta amarilla por tormentas en seis provincias: cuáles son las zonas afectadas este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas de viento en sectores de Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis y La Pampa. En esta última provincia podrían acumularse hasta 70 milímetros de lluvia.

El organismo indicó que las condiciones pueden generar daños Créditos: Flavio RainaEl organismo indicó que las condiciones pueden generar daños Créditos: Flavio Raina
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 15 de noviembre en seis provincias argentinas.

La advertencia comprende sectores de Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis y La Pampa, donde se esperan precipitaciones de distinta intensidad, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

El organismo indicó que las condiciones pueden generar daños y provocar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.

Tormentas y posible caída de granizo en cuatro provincias del noreste.Tormentas y posible caída de granizo

Los fenómenos previstos tendrán características diferentes según la región: mientras que en algunas zonas se esperan acumulados de entre 10 y 30 milímetros, en otras podrían alcanzar los 70 milímetros.

La advertencia no incluye a la provincia de Santa Fe. Sin embargo, el pronóstico debe seguirse a través de las actualizaciones oficiales, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificarse durante la jornada.

Alerta por tormentas: qué zonas de las seis provincias están afectadas

De acuerdo con el informe del SMN, las provincias alcanzadas presentan distintos escenarios de inestabilidad.

En Chubut, Río Negro y Neuquén, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, que podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes.

Para estas áreas, los valores de precipitación acumulada se estiman entre 10 y 30 milímetros, aunque podrían superarse de manera localizada.

tormenta-ciudad-santa-feLos valores de precipitación acumulada se estiman entre 10 y 30 milímetros,

En Mendoza y San Luis, el pronóstico contempla lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Además de las precipitaciones abundantes en cortos períodos, podrían registrarse granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas.

Los acumulados previstos se ubican entre 15 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunos sectores.

El escenario de mayor precipitación se espera en La Pampa. Allí podrían desarrollarse tormentas fuertes o puntualmente severas, con lluvias intensas en períodos breves, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

El SMN estima acumulados de entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

Mirá tambiénUn temporal en Salta dejó 150 heridos, techos volados y daños en viviendas y escuelas

Qué recomienda el Servicio Meteorológico Nacional ante las tormentas

Ante la posibilidad de lluvias intensas, granizo y ráfagas, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante los episodios meteorológicos.

Entre las principales medidas preventivas, el organismo aconseja:

Evitar salir de los hogares mientras se desarrollan las tormentas.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.

Mirá tambiénAlerta naranja por tormentas en el sur de Santa Fe: qué departamentos abarca hoy y cómo afectará a la provincia

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Si la tormenta sorprende a una persona al aire libre, buscar refugio en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades habituales. Por eso, el SMN recomienda mantenerse informado mediante sus canales oficiales y prestar atención a las actualizaciones del pronóstico para cada localidad.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Chubut
San Luis
La Pampa

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro