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Sorteo del domingo 14 de junio

Quini 6: estos son los números ganadores

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.
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Este domingo por la noche se desarrolla el sorteo N°3382 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

02 10 18 21 30 36

LA SEGUNDA (Vacante)

00 21 25 27 33 44

REVANCHA (Vacante)

11 13 17 18 28 41

SIEMPRE SALE (21 ganaores)

00 10 11 16 25 34

EXTRA (1.337 ganadores)

00 02 10 11 13 17 18 21 25 27 28 30 33 36 41 44

El próximo sorteo será el miércoles 17 de junio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 7.200 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 14 de junio

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