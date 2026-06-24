Lotería de Santa Fe informó que este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos, de la ciudad de Catriló, provincia de La Pampa se llevó el pozo total de la modalidad "La Segunda" por la suma de más de $1.365 millones.
A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6
Este miércoles, un apostador ganó La Segunda y se llevó más de $1.365 millones. Por su parte, Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Acertó las seis cifras, con la jugada 02-03-04-07-23-42.
Los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
01 19 32 37 38 41
REVANCHA
03 09 11 30 35 43
SIEMPRE SALE
06 10 25 33 37 42
En el Siempre Sale fueron 33 los ganadores, con 5 aciertos a lo largo y ancho de todo el país, que se repartieron el pozo de más de $384.400.000.
En tanto, el próximo sorteo ofrece 9.580 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $3.200.000.000
La Segunda: $1.185.000.000
Revancha: $4.505.000.000
Siempre Sale: $490.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el domingo 28 de junio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe .
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.