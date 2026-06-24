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Domingo 28 de junio

A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6

Este miércoles, un apostador ganó La Segunda y se llevó más de $1.365 millones. Por su parte, Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Quini 6 prepara otro pozo millonario. Foto: Manuel Fabatía.Quini 6 prepara otro pozo millonario. Foto: Manuel Fabatía.
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Lotería de Santa Fe informó que este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos, de la ciudad de Catriló, provincia de La Pampa se llevó el pozo total de la modalidad "La Segunda" por la suma de más de $1.365 millones.

Acertó las seis cifras, con la jugada 02-03-04-07-23-42.

Los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

01 19 32 37 38 41

REVANCHA

03 09 11 30 35 43

SIEMPRE SALE

06 10 25 33 37 42

Quini 6 24 de junio

En el Siempre Sale fueron 33 los ganadores, con 5 aciertos a lo largo y ancho de todo el país, que se repartieron el pozo de más de $384.400.000.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

En tanto, el próximo sorteo ofrece 9.580 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $3.200.000.000

La Segunda: $1.185.000.000

Revancha: $4.505.000.000

Siempre Sale: $490.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el domingo 28 de junio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe .

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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