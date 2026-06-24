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Sorteo del miércoles 24 de junio

De dónde es el afortunado apostador que se llevó la increíble suma de más de $1.365 millones en el Quini 6

El nuevo millonario argentino acertó a los números 02-03-04-07-23-42.

Hay un nuevo millonario gracias al Quini 6. Manuel Fabatía.Hay un nuevo millonario gracias al Quini 6. Manuel Fabatía.
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Lotería de Santa Fe informó que este miércoles en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos -de la ciudad de Catrilo, provincia de La Pampa- se llevó el pozo total de la modalidad "La Segunda" por la suma de más de $1.365 millones.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

El nuevo millonario acertó a los números 02-03-04-07-23-42.

Los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

01 19 32 37 38 41

REVANCHA

03 09 11 30 35 43

SIEMPRE SALE

06 10 25 33 37 42

En tanto, en el Siempre Sale fueron 33 los ganadores, con 5 aciertos a lo largo y ancho de todo el país, que se repartieron el pozo de más de $384.400.000.

Quini 6 24 de junio

El próximo sorteo te ofrece los siguientes pozos estimados individuales;

Tradicional Primer Sorteo: $3.200.000.000

La Segunda: $1.185.000.000

Revancha: $4.505.000.000

Siempre Sale: $490.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el domingo 28 de junio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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