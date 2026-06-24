Lotería de Santa Fe informó que este miércoles en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos -de la ciudad de Catrilo, provincia de La Pampa- se llevó el pozo total de la modalidad "La Segunda" por la suma de más de $1.365 millones.
De dónde es el afortunado apostador que se llevó la increíble suma de más de $1.365 millones en el Quini 6
El nuevo millonario argentino acertó a los números 02-03-04-07-23-42.
El nuevo millonario acertó a los números 02-03-04-07-23-42.
Los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
01 19 32 37 38 41
REVANCHA
03 09 11 30 35 43
SIEMPRE SALE
06 10 25 33 37 42
En tanto, en el Siempre Sale fueron 33 los ganadores, con 5 aciertos a lo largo y ancho de todo el país, que se repartieron el pozo de más de $384.400.000.
El próximo sorteo te ofrece los siguientes pozos estimados individuales;
Tradicional Primer Sorteo: $3.200.000.000
La Segunda: $1.185.000.000
Revancha: $4.505.000.000
Siempre Sale: $490.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el domingo 28 de junio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.