En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $8.750 millones para el siguiente juego.
A cuánto asciende el pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios estimados para el siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
07 19 24 26 32 45
LA SEGUNDA
12 24 26 28 33 42
REVANCHA
08 09 16 27 31 36
SIEMPRE SALE
02 24 26 29 40 44
En tanto, en el Siempre Sale fueron sólo 11 los afortunados ganadores con cinco aciertos de la provincia de Santa Fe, Salta, Entre Ríos, Buenos Aires y Chaco que con 5 aciertos se repartieron el pozo de más de $314.500.000.
Mientras, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo $2.800.000.000
La Segunda: $1.450.000.000
Revancha: $3.900.000.000
Siempre Sale: $400.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 24 de junio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.