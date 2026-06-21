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Miércoles 24 de junio

A cuánto asciende el pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios estimados para el siguiente juego.

Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.
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En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $8.750 millones para el siguiente juego.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

07 19 24 26 32 45

LA SEGUNDA

12 24 26 28 33 42

REVANCHA

08 09 16 27 31 36

SIEMPRE SALE

02 24 26 29 40 44

En tanto, en el Siempre Sale fueron sólo 11 los afortunados ganadores con cinco aciertos de la provincia de Santa Fe, Salta, Entre Ríos, Buenos Aires y Chaco que con 5 aciertos se repartieron el pozo de más de $314.500.000.

Mientras, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo $2.800.000.000

La Segunda: $1.450.000.000

Revancha: $3.900.000.000

Siempre Sale: $400.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 24 de junio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 21 de junio

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