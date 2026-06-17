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Domingo 21 de junio

A cuánto asciende el pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos estimados para los premios del siguiente juego.

Quini 6. Foto: Manuel FabatíaQuini 6. Foto: Manuel Fabatía
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En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo juego pondrá en juego un pozo estimado de $8.200 millones.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

05 12 15 21 31 44

LA SEGUNDA

04 16 22 25 30 36

REVANCHA

06 08 16 22 23 37

SIEMPRE SALE

00 05 08 14 22 35

En el Siempre Sale fueron 47 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $351.800.000

Quini 6 17 de junio

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.

Tradicional Primer Sorteo: $2.670.000.000

La Segunda del Quini: $1.280.000.000

La Revancha: $3.600.000.000

El Quini que Siempre Sale: $450.000.000

Sorteo Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el domingo 21 de junio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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