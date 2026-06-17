En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo juego pondrá en juego un pozo estimado de $8.200 millones.
A cuánto asciende el pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos estimados para los premios del siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
05 12 15 21 31 44
LA SEGUNDA
04 16 22 25 30 36
REVANCHA
06 08 16 22 23 37
SIEMPRE SALE
00 05 08 14 22 35
En el Siempre Sale fueron 47 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $351.800.000
En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.
Tradicional Primer Sorteo: $2.670.000.000
La Segunda del Quini: $1.280.000.000
La Revancha: $3.600.000.000
El Quini que Siempre Sale: $450.000.000
Sorteo Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el domingo 21 de junio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.