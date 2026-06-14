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Miércoles 17 de junio

De cuánto es el millonario pozo estimado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo no se registraron ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.
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En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $7.200 millones.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

02 10 18 21 30 36

LA SEGUNDA

00 21 25 27 33 44

REVANCHA

11 13 17 18 28 41

SIEMPRE SALE

00 10 11 16 25 34

En el Siempre Sale fueron 21 los afortunados ganadores con cinco aciertos de Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se repartieron el pozo de más de $478.300.000.

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.

Tradicional Primer Sorteo: $2.360.000.000

La Segunda: $1.170.000.000

Revancha: $3.100.000.000

Siempre Sale: $370.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 17 de junio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 14 de junio

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