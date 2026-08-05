Lotería de Santa Fe informó que este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos, de Recoleta, Capital Federal, se llevó el pozo total de la modalidad "Siempre Sale" por la suma de más de $405 millones.
A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Este miércoles, un afortunado apostador acertó las seis cifras del Siempre Sale y ganó más de 405 millones de pesos. Por su parte, Lotería de Santa Fe adelantó los millonarios premios para el siguiente juego.
El nuevo millonario acertó a los números 05-10-20-24-25-38.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
03 04 14 17 19 35
LA SEGUNDA
05 22 28 31 32 41
REVANCHA
08 11 14 29 33 44
SIEMPRE SALE
05 10 20 24 25 38
En tanto, el próximo sorteo te ofrece 20.000 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales;
Tradicional Primer Sorteo: $6.900.000.000
La Segunda: $4.200.000.000
Revancha $2.400.000.000
Siempre Sale: U$D 3 Millones de dólares libres de impuestos. Pagados en pesos argentinos con deducciones impositivas cubiertas, al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina vigente al cierre del día 07 de agosto de 2026.
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el domingo 9 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.