Domingo 9 de agosto

A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles, un afortunado apostador acertó las seis cifras del Siempre Sale y ganó más de 405 millones de pesos. Por su parte, Lotería de Santa Fe adelantó los millonarios premios para el siguiente juego.