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Miércoles 9 de septiembre

De cuánto es el increíble pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Quini 6. Manuel Fabatía.Quini 6. Manuel Fabatía.
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En el sorteo de Quini 6 de este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $12.860 millones.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

02 16 20 21 22 38

LA SEGUNDA

12 16 23 26 28 34

REVANCHA

00 03 22 32 37 41

SIEMPRE SALE

00 03 04 13 23 42

En el Siempre Sale fueron 16 los afortunados ganadores de San Juan, Salta, La Pampa, Río Negro, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Ciudad Autónoma de Buenos Aires que con cinco aciertos a lo largo de todo el país que con 5 aciertos se repartieron el pozo de más de $503.100.000.

Crédito: Lotería de Santa Fe.Crédito: Lotería de Santa Fe.

En tanto, para el próximo sorteo se estima un pozo de 12.860 millones de pesos, con los siguientes pozos individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $2.190.000.000

La Segunda: $2.550.000.000

Revancha: $7.550.000.000

Siempre Sale: $370.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 9 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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