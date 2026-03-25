Este miércoles por la noche se desarrolla el concurso N°3359 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Con seis aciertos, un afortunado apostador ganó $266.295.924 en el Siempre Sale.
Este miércoles por la noche se desarrolla el concurso N°3359 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
10 13 18 28 34 37
11 23 27 36 40 42
12 27 28 29 36 42
03 10 18 27 33 39
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El próximo sorteo será el domingo 29 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 6.750 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.