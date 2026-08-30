Lotería de Santa Fe informó que, tras el sorteo realizado este domingo 30 de agosto, las principales modalidades del Quini 6 quedaron vacantes y el monto acumulado volvió a crecer para el próximo concurso.
A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Lotería de Santa Fe adelantó que el próximo concurso se realizará el miércoles 2 de septiembre y tendrá en juego un pozo estimado de $10.500 millones.
En concreto, el pozo acumulado total asciende a $10.500.000.000 para el sorteo que se realizará el próximo miércoles 2 de septiembre a las 21.15, en la sala oficial de Lotería de Santa Fe.
Los números del sorteo
En el Tradicional Primer Sorteo salieron 07 - 14 - 22 - 23 - 40 - 45. El primer premio quedó vacante con un pozo de $1.237.601.534,40. Hubo 52 ganadores con cinco aciertos, que recibirán $1.060.632 cada uno.
En La Segunda, los números fueron 05 - 11 - 17 - 36 - 38 - 40. Tampoco hubo seis aciertos y quedaron acumulados $1.597.180.006,80. Con cinco aciertos hubo 28 apuestas ganadoras de $1.969.745,14.
Revancha y Siempre Sale
La Revancha tuvo como números favorecidos al 00 - 05 - 10 - 20 - 26 - 28. El primer premio quedó vacante y acumuló $5.975.010.921,60 para el concurso siguiente.
En el Siempre Sale, la combinación fue 06 - 13 - 14 - 21 - 36 - 37. Hubo 29 ganadores con cinco aciertos, que recibirán $17.052.857,38 cada uno, sobre un pozo total de $494.532.864.
Por su parte, el Premio Extra tuvo 1.525 apuestas ganadoras, con un premio de $131.147,54 para cada una.
Cuándo es el próximo sorteo
El próximo concurso del Quini 6 será el miércoles 2 de septiembre de 2026 a las 21.15. Lotería de Santa Fe estimó un pozo total de $10.500 millones para esa jornada.