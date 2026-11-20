El sistema de la tarjeta SUBE tendrá una interrupción temporal el domingo 22 de noviembre por tareas de actualización. Durante ese período, los pasajeros no podrán cargar crédito, consultar sus saldos ni utilizar distintas herramientas digitales. Sin embargo, podrán viajar con normalidad si cuentan con dinero disponible en sus tarjetas o recurren a otros medios de pago habilitados.
La SUBE suspenderá servicios este domingo: qué no se podrá hacer
La interrupción afectará las recargas, las consultas de saldo y varias plataformas digitales durante 12 horas. Los pasajeros podrán seguir utilizando el transporte público si cuentan con crédito disponible o eligen otros medios de pago habilitados.
La suspensión está prevista para el domingo 22 de noviembre, desde las 00 hasta las 12. Durante esas 12 horas se realizarán trabajos técnicos que afectarán tanto las operaciones presenciales como las electrónicas.
Según informaron oficialmente, la actualización busca optimizar el funcionamiento del sistema. Por eso, se recomienda a los usuarios anticipar las recargas y realizar las consultas que necesiten antes del inicio de las tareas.
Qué herramientas no estarán disponibles
Mientras duren los trabajos, varias funciones de la SUBE quedarán temporalmente fuera de servicio. Entre ellas:
- Carga y acreditación de saldo: no se podrán realizar recargas electrónicas ni presenciales, ni acreditar dinero en las tarjetas.
- Aplicación SUBE: no estará disponible durante el período de mantenimiento.
- Consulta de saldo: los usuarios no podrán verificar cuánto crédito tienen por los canales afectados.
- Sitio web oficial: la página de SUBE permanecerá inaccesible.
- Atención telefónica: se interrumpirá temporalmente el servicio de consultas.
¿Se podrá viajar en colectivo?
Sí. La interrupción no impedirá utilizar el transporte público. Quienes tengan saldo suficiente en sus tarjetas SUBE físicas o digitales podrán pagar sus viajes con normalidad.
El límite de carga de la tarjeta es de $40.000. Por ese motivo, se aconseja verificar el crédito disponible y anticipar cualquier recarga antes de la medianoche del sábado.
Qué otros medios de pago estarán habilitados
Durante la suspensión también se podrán utilizar otras alternativas para abonar los viajes en colectivos:
- Tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard con tecnología sin contacto.
- Dispositivos con tecnología NFC vinculados a esas tarjetas.
- Códigos QR mediante billeteras electrónicas habilitadas.
De acuerdo con el cronograma informado, las tareas comenzarán a las 00 del domingo 22 de noviembre y finalizarán a las 12 del mismo día. Una vez concluida la actualización, se prevé que vuelvan a estar disponibles las operaciones y plataformas afectadas.