Rosario aprobó la regulación de Uber y DiDi: qué cambia para pasajeros y conductores

La ordenanza habilita los viajes en autos particulares y permite que taxis y remises se sumen a las aplicaciones. Establece requisitos para quienes manejen, los vehículos y las empresas, deja afuera el transporte de pasajeros en motos y por ahora no regula costos mínimos