Temporal en la previa de Nochebuena

Las fotos y videos más impactantes del diluvio en Buenos Aires

Vientos y lluvias intensas afectaron a la capital y el conurbano. Las lluvias torrenciales colapsaron el tránsito en la General Paz y Panamericana. Equipos de emergencia trabajaron para mitigar los efectos del temporal. El SMN aclaró que las tormentas no son severas, pero el tráfico sufrió importantes demoras.