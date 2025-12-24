Las fotos y videos más impactantes del diluvio en Buenos Aires

Un sorpresivo temporal azotó a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano este martes y dejó autos bajo el agua, calles anegadas y árboles caídos.
Vientos y lluvias intensas afectaron a la capital y el conurbano. Las lluvias torrenciales colapsaron el tránsito en la General Paz y Panamericana. Equipos de emergencia trabajaron para mitigar los efectos del temporal. El SMN aclaró que las tormentas no son severas, pero el tráfico sufrió importantes demoras.
Minutos después de las 17.30, un intenso frente de tormentas y vientos se hizo presente en territorio porteño y algunos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) buscaron traer tranquilidad y aclararon: “No hay alerta. No son de severidad. Estaban pronosticadas”.
“Rápida formación de tormentas sobre el AMBA. Chaparrones cortos, intensos y puede haber granizo chico. Descenso leve, momentáneo y sectorizado de temperaturas”, complementó Cindy Fernández, del SMN, en X.
Entre los primeros videos que comenzaron a circular en redes sociales -principalmente X- producto del temporal, se viralizaron imágenes del shopping Unicenter, que sufrió filtraciones en los techos de sus pasillos.
En consecuencia, el centro comercial ubicado en la localidad de Martínez fue evacuado.
Usuarios en la misma plataforma compartieron además imágenes de inundaciones en la General Paz.
En simultáneo, desde Autopistas del Sol informaron: “Acumulación de agua sobre calzada General Paz, KM 7 (altura Cruce) y 11 (altura Lope de Vega). Sentido al Riachuelo. Evitar la zona y utilizar colectoras”.
Lo propio hizo la empresa concesionaria respecto de la Panamericana: “Inundación sobre autopista gratuita. Acceso Norte, KM 19. Altura Thames. Sentido a CABA. Se registran demoras. Circule con precaución”.
Cerca de las 20, amplió: “Acceso Norte, Km 19, bajo puente de Thames, sentido a CABA. Inundación sobre autopista gratuita. Equipos de emergencia trabajan en el lugar. Se recomienda evitar la zona y circular con extrema precaución”.