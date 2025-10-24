Varias localidades afectadas

Fuertes tormentas en provincia de Buenos Aires activaron protocolos de emergencias

Un temporal con ráfagas de hasta 90 km/h y abundante lluvia afecta a la zona central de la Provincia de Buenos Aires, con caída de árboles, daños estructurales y cortes de electricidad. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene múltiples alertas para 12 provincias.