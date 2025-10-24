#HOY:

Alertas amarillos y naranjas por lluvias en 13 provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Salta.

 10:38

Las malas condiciones del clima regresan este viernes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este viernes para zonas de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Salta. En algunas zonas, el aviso subía a alerta naranja.

Alerta por tormentas

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h".

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

En cuanto a las zonas con alerta naranja, el organismo indicó que “el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h”.

El aviso afecta también a la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio RainaEl aviso afecta también a la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina

En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atento ante la posible caída de granizo.
  • Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
CLIMA EXTENDIDO

