Este viernes

Alertas amarillos y naranjas por lluvias en 13 provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Salta.