Santa Fe en alerta por tormentas, junto a otras provincias del centro-norte argentino
El SMN renovó la advertencia, que incluye todo el territorio de Santa Fe, Tucumán, Chaco y Córdoba, así como zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Salta, Catamarca, La Rioja, San Luis y La Pampa.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm.
#Ahora ⚠️ Así llega la linea de tormentas a Junin (se registran rafagas de hasta 90km/h), se espera que cerca de la medianoche llegue al AMBA, hay alerta naranja / amarillo en la zona. pic.twitter.com/sjWcjTI0Jp
En el caso Santa Fe, la advertencia del SMN es de nivel “naranja” y comprende todo el territorio provincial.
El organismo prevé que el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h.
Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.
Recomendaciones
Por eso, el SMN recomendó no permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable; en caso de encontrarse viajando, permanecer en el interior del vehículo, ya que los automóviles ofrecen una excelente protección; evitar circular por calles inundadas o afectadas.
Además, si hay riesgo de que el agua ingrese en un domicilio, cortar el suministro eléctrico; y, e n caso de alguien se vea afectado por este fenómeno, la entidad recomendó además comunicarse con los organismos de emergencias locales; así como tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
