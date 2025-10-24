#HOY:

Santa Fe en alerta por tormentas, junto a otras provincias del centro-norte argentino

El SMN renovó la advertencia, que incluye todo el territorio de Santa Fe, Tucumán, Chaco y Córdoba, así como zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Salta, Catamarca, La Rioja, San Luis y La Pampa.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm.
El Servicio Meteorológico Nacional recordó este jueves por la tarde que rigen alertas por tormentas para este viernes para zonas de las provincias de Santa Fe, Tucumán, Chaco, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Salta, Catamarca, La Rioja, San Luis y La Pampa.

En Santa Fe

En el caso Santa Fe, la advertencia del SMN es de nivel “naranja” y comprende todo el territorio provincial.

El organismo prevé que el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.

Recomendaciones

Por eso, el SMN recomendó no permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable; en caso de encontrarse viajando, permanecer en el interior del vehículo, ya que los automóviles ofrecen una excelente protección; evitar circular por calles inundadas o afectadas.

Además, si hay riesgo de que el agua ingrese en un domicilio, cortar el suministro eléctrico; y, e n caso de alguien se vea afectado por este fenómeno, la entidad recomendó además comunicarse con los organismos de emergencias locales; así como tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

CLIMA EXTENDIDO

