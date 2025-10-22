Informe

Comenzó la cosecha de trigo en el centro-norte santafesino

El último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA), difundido por la Bolsa de Comercio de Santa Fe y la Universidad Católica de Santa Fe, reportó el inicio de la cosecha de trigo en el centro norte de Santa Fe, con rendimientos iniciales de 33 a 35 qq/ha y muy buenas condiciones sanitarias.