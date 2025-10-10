El gobierno de Estados Unidos investiga a Tesla por conducir vehículos autónomos en contramano

El gobierno de Estados Unidos está investigando a Tesla después de informes sobre que los autos autónomos de la empresa habían infringido las leyes de tránsito, incluyendo conducir por el lado equivocado de la carretera y no detenerse ante las luces rojas.
Dijo que tenía conocimiento de 58 informes en los que los coches eléctricos habían cometido tales infracciones, según un informe de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).
Elon Musk, CEO de Tesla
Se estima que 2,9 millones de automóviles equipados con tecnología de conducción autónoma completa estarán sujetos a la investigación.
Desafíos del modo 'Conducción autónoma total' de Tesla
La evaluación preliminar de la NHTSA "evaluará el alcance, la frecuencia y las posibles consecuencias de seguridad" del modo "Conducción autónoma total (supervisada)" de Tesla, cuyo jefe Elon Musk se convirtió recientemente en el primer medio billonario del mundo.
En este modo, que tiene un coste adicional para los propietarios de Tesla, los coches pueden realizar cambios de carril y giros, pero los conductores deben estar siempre alerta para tomar el control en cualquier momento.
Según el informe de la NHTSA, hubo seis accidentes provocados por automóviles que se detuvieron en un semáforo antes de ponerse en marcha mientras la luz aún estaba roja.
En cuatro de los accidentes hubo heridos.
La autoridad de tránsito dijo que Tesla había tomado medidas "para abordar el problema" de los automóviles que se saltaban los semáforos en rojo en una intersección particular en Maryland, donde el problema ocurrió repetidamente.
La agencia también investigará informes de vehículos que se pasan al carril opuesto al hacer un giro.
Dijo que algunos de los incidentes reportados dieron "poco aviso a los conductores y poca oportunidad de intervenir".
El presidente estadounidense, Donald Trump.
Tesla ya enfrenta una investigación de la NHTSA por los mecanismos de bloqueo de las puertas de los automóviles, luego de casos en los que supuestamente niños quedaron atrapados dentro de los automóviles Model Y.
En algunos casos, los propietarios de los automóviles decidieron romper las ventanillas para poder salir.
Tesla y el mercado de autos eléctricos: competencia y política
Tesla presentó recientemente modelos más económicos de dos de sus coches más populares, en un intento por competir con vehículos eléctricos más económicos que suelen fabricar empresas chinas.
Su jefe, Elon Musk, fue anteriormente un aliado cercano del presidente Donald Trump antes de un enfrentamiento público a principios de año.
En julio, anunció la formación de un nuevo partido político, el Partido América, en un intento de rivalizar con los republicanos y los demócratas.
