Nueva tribu social en debate

¿Qué son los “therians”? Una perspectiva psicológica sobre el fenómeno que es tendencia

Hace semanas se comenzó a viralizar, principalmente en X y TikTok, un grupo de adolescentes que se identificaban como perros o zorros. Rápidamente el contenido se viralizó en todas las plataformas y abrió un debate en la sociedad sobre la “normalidad”. El Litoral dialogó con un psicólogo que brindó su mirada sobre el tema.