Neuquén aprovecha tendencia de los Therians para promover vacunación
El Ministerio de Salud lanzó un post en redes sociales que combina un fenómeno viral con un llamado a la prevención, destacando la importancia de mantener al día el calendario de inmunizaciones en toda la provincia.
Las autoridades insisten en la necesidad de mantener el calendario a día.
La publicación difundida este viernes por el Ministerio de Salud de Neuquén vinculada con los Therians sorprendió y generó reacciones diversas en redes sociales. Comentarios a favor y en contra impulsaron la viralización del posteo, logrando que alcanzara gran visibilidad. Polémico o no, parece que el objetivo de captar la atención del público se cumplió.
En el mensaje, la cartera sanitaria destacó: “Ahora que todo el mundo está hablando de esto, desde el Ministerio no nos queríamos quedar afuera de lo verdaderamente importante”. A continuación, se recordó la importancia de la vacunación: “sigue siendo tendencia” y se enfatizó el impacto positivo para la salud de la población.
Imagenymensajeclaro
El posteo incluía una imagen con el mensaje “Los Therians ¡También se vacunan!”, mostrando a personas que se identifican con animales no humanos. La publicación alentaba a la comunidad: “Podés completar tu Calendario de vacunación en todos los Centros de salud y Hospitales de la provincia”, promoviendo conciencia y acción concreta.
La campaña institucional se difundió en Facebook, Instagram y otros canales oficiales del Ministerio de Salud, con el objetivo de reforzar la vacunación en todo el territorio provincial. Desde la cartera sanitaria recordaron que las vacunas son gratuitas, no requieren orden médica y se aplican en hospitales y centros de salud públicos, siendo recomendable asistir con el carnet de vacunación.
El posteo del Ministerio de Salud de Neuquén vinculado con los therians.
El Calendario Nacional de Vacunación de Argentina incluye vacunas obligatorias y gratuitas para distintas etapas de la vida: infancia, adolescencia, personas gestantes, adultos y mayores de 65 años. En Neuquén, estas dosis se aplican sin costo en hospitales públicos y centros de atención primaria distribuidos en varias localidades de la provincia.
Quées lasubcultura“therian”
El término “therian” hace referencia a personas que se identifican interna o espiritualmente con un animal, real o extinto. Para quienes forman parte de esta comunidad, no se trata de un juego ni una actividad recreativa, sino de una vivencia ligada a su identidad personal.
Dentro de este grupo se habla de “shifts”, momentos en que la persona siente que su comportamiento o reacciones se asemejan más a las del animal con el que se identifica que a las de un ser humano. Estos episodios pueden ser emocionales, mentales o conductuales.
Si bien no todos los Therians expresan estas conductas de manera visible ni agresiva, casos como el denunciado encendieron alertas sobre los límites de estas prácticas en espacios públicos y su impacto sobre terceros. La familia de la joven afectada continúa procesando lo ocurrido y reclama mayor atención sobre estos episodios.