Córdoba: asegura que un “therian” mordió a su hija en plena calle

Una madre denunció en las últimas horas que un joven, a quien identificó como un “therian”, mordió a su hija adolescente en la calle en Jesús María. La chica, de 14 años, le contó a su familia lo que pasó tras ver en redes sociales el fenómeno que rápidamente se extiende en Argentina y entendió qué le habría ocurrido tiempo atrás, a la salida del colegio.
El caso generó una fuerte repercusión en la localidad cordobesa y no tardó en viralizarse. Por su parte, la Policía de Córdoba confirmó a la prensa local no hay radicada ninguna denuncia por el presunto ataque.
Qué es un therian
Los therians (abreviatura de therianthrope) son personas que aseguran identificarse interna e integralmente un “animal no humano”. Quienes forman parte de esta comunidad aseveran que esta conexión no es un juego ni una elección voluntaria y que la perciben en un plano espiritual, psicológico o neurológico.
El ataque
Según el relato de la madre -en diálogo con estación Somos el Norte- el ataque ocurrió cerca del colegio Domingo Faustino Sarmiento -ubicado en la calle Córdoba- de la mencionada localidad. Allí, contó, un grupo de “jóvenes therians” habría mantenido un encuentro.
“Me contó que con unas máscaras la empezaron a olfatear y a corretear un poco, y ella se reía, pensaba que era broma, pero después le mordieron el tobillo, ella estaba con pollera”, explicó la mujer.
“Ahí se dio cuenta que no estaban bromeando y ella atinó a querer meterle una patada y se fue corriendo. Eran una bandita de tres o cuatro, más o menos”, explicó la mujer, quien aclaró que estas personas llevaban máscaras de lobo o perro.
“Ella se asustó, me contó hace poco porque empezaron a aparecer noticias de los therians y ahí me dice ‘mamá, son esos chicos los que se autoperciben los que me mordieron, eran ellos, los therian’”, aclaró la madre, quien dijo que su hija no reconoció a los jóvenes..
“Sintió el dolor, cuando le mordieron. Ella andaba asustada, me pedía que la lleve al colegio, y yo no sabía por qué. Me parece increíble. Me dijo que hacían como los perros, los lobos, como que la olían, que la perseguían, hasta que llegó la mordida”, condenó la mujer.