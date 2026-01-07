A la misma hora, en el mismo lugar

Justo un año después, un temporal de lluvia, viento y granizo volvió a asolar a Mendoza

La tormenta avanzó desde el sudoeste hacia el noreste, intensificándose sobre Santa Rosa, con granizo y vientos que provocaron daños severos en la vegetación. El 6 de enero de 2025, un fenómeno de similares características afectó a la región.