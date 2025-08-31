San Luis cubierto de nieve: la Tormenta de Santa Rosa sorprende a toda la provincia

Este domingo 31 de agosto, la provincia de San Luis despertó bajo un manto blanco, producto de la Tormenta de Santa Rosa, un fenómeno climático que sorprendió a los habitantes con nevadas intensas y poco frecuentes para la época del año.
La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) había anticipado la posibilidad de precipitaciones, pero la magnitud del fenómeno superó las expectativas.
Las nevadas afectaron a localidades como Potrero de los Funes, El Trapiche, Estancia Grande, Los Puquios, El Valle de Pancanta, Juana Koslay, San Vicente, Villa de la Quebrada, Naschel, El Morro, La Toma, La Punta y Cuatro Esquinas, e incluso llegaron a la zona norte de la ciudad de San Luis, en la tercera rotonda.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo para lluvias en el sur, centro y noroeste de la provincia.
Se prevén precipitaciones de variada intensidad, acompañadas de vientos intensos del este/sureste, con ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h en la región norte.
Además, se espera que las lluvias persistan hasta la tarde, con cielos mayormente nublados y la posibilidad de aguanieve en los puntos más altos de las sierras.
Las temperaturas oscilarán entre los 4°C y 11°C, con un viento predominante del sur que podría generar condiciones de baja sensación térmica. Se recomienda a la población extremar las precauciones al circular por las rutas, especialmente en zonas serranas y rurales, debido a la presencia de nieve y posibles heladas.
La llegada de la nieve sorprendió a los habitantes de San Luis, quienes compartieron imágenes en redes sociales mostrando paisajes invernales poco comunes para la región.
La acumulación de nieve en calles y caminos generó dificultades en el tránsito, especialmente en áreas rurales y de montaña.
Las autoridades locales instaron a la población a evitar actividades al aire libre y a mantenerse alejados de zonas costeras y ribereñas debido a la posibilidad de inundaciones.
Se recomendó no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua escurra, para prevenir anegamientos y facilitar el drenaje de las precipitaciones.
La Tormenta de Santa Rosa, aunque tradicionalmente asociada con lluvias y tormentas, este año se manifestó con una intensidad inusual, dejando una huella en la historia climática de la provincia.
Se espera que las condiciones mejoren en los próximos días, pero las autoridades continúan monitoreando la situación para garantizar la seguridad de la población.
