Alertas amarillos por vientos y lluvias en dos provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El SMN emitió un alerta que ya rige en el sur argentino.
 11:42

La semana se mantiene con mal clima en diferentes partes del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía alertas por lluvias fuertes en algunas localidades.

De esta forma, rige este miércoles un alerta amarillo para zonas de la cordillera sur de Santa Cruz.

Alerta por lluvias fuertes

De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrán ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada".

El gráfico de alerta por lluvias del SMN.El gráfico de alerta por lluvias del SMN.

Recomendaciones del SMN por lluvias fuertes

  • Evitar actividades al aire libre.
  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenerse informado por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta amarillo por viento fuerte

En simultáneo, rige un alerta amarillo por vientos fuertes que sigue para casi toda la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El gráfico de alerta por vientos del SMN.El gráfico de alerta por vientos del SMN.

De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas del norte del país, “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 100 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual”.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Asegurar los elementos que puedan volarse.
  • Mantenerse informado por autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
