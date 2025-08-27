Alertas amarillos por vientos y lluvias en dos provincias de Argentina

La semana se mantiene con mal clima en diferentes partes del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía alertas por lluvias fuertes en algunas localidades.
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De esta forma, rige este miércoles un alerta amarillo para zonas de la cordillera sur de Santa Cruz.
De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrán ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada".
En simultáneo, rige un alerta amarillo por vientos fuertes que sigue para casi toda la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas del norte del país, “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 100 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual”.
