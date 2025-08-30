Tormentas: rigen alertas amarilla y naranja para este fin de semana en Rosario y región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas para el departamento Rosario y otros del sur provincial para la tarde y noche del sábado 30 y la madrugada del domingo 31 de agosto, incrementándose el aviso a nivel naranja para la mañana del domingo, ante lo cual la Municipalidad reitera recomendaciones preventivas a tener en cuenta. A su vez, sumó un alerta amarillo para la mañana del lunes 1 de septiembre.
El informe oficial renovado a las 05:53 de este sábado destaca que en la tarde y noche del sábado y en la madrugada del domingo el área será afectada por “lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Agrega que se espera que las tormentas puedan estar acompañadas “fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo”.
“Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, agrega el informe del organismo que alcanza además a los departamentos San Lorenzo, Iriondo y Constitución.
Foto: Archivo
En tanto para la mañana del domingo se anticipa alerta naranja, sumando ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y valores de precipitación acumulada de entre 50 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
Recomendaciones
Durante la tormenta se solicita a la población no circular por la calle salvo que sea necesario, tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.
Asimismo, se sugiere informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También se pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot del municipio vía Whatsapp al 3415440147.
A su vez, se aconseja a la ciudadanía tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:
Sacar la basura en los horarios de recolección.
No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos.
Colaborar con el barrido de veredas; retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento.
Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios.
Después de la lluvia
Como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, hay que tener en cuenta vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde puede juntarse agua.
Es recomendable siempre que estos recipientes se mantengan boca abajo, pero en caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.
