Conductor embistió a peatones tras una pelea en bar en Francia: un muerto y cinco heridos

Un vehículo chocó a un grupo de transeúntes a la saluda un local nocturno, dejando varias personas hospitalizadas; tres sospechosos fueron detenidos y permanecen bajo custodia policial.

El lugar del incidente en Évreux, donde un conductor embistió a transeúntes tras una pelea.
 12:05
Por: 

Una noche de fiesta terminó en tragedia en Évreux, al norte de Francia, cuando un conductor embistió a un grupo de personas que salía de un bar, causando la muerte de un hombre e hiriendo a otros cinco, dos de ellos en estado grave. El hecho se produjo cerca de las 4 de la mañana del sábado a la salida del local La Winery.

Según las autoridades, todo comenzó con una pelea dentro del bar, que llevó a los patovicas a desalojar a más de 100 clientes. Tras el desalojo, un hombre se subió a su vehículo y, según la investigación preliminar, retrocedió deliberadamente a gran velocidad contra la multitud que estaba en la vereda.

Víctimas y daños

El saldo fue devastador: un hombre de 30 años falleció en el acto, mientras que dos hombres, de 31 y 52 años, fueron hospitalizados con heridas graves. Otros dos peatones, de 34 y 58 años, resultaron con lesiones leves, al igual que una mujer de 50 años, que fue atendida en el lugar del incidente.

Las autoridades mantienen custodia sobre los tres detenidos por el ataque vial.Las autoridades mantienen custodia sobre los tres detenidos por el ataque vial.

El intendente de Évreux, Guy Lefrand, se expresó en redes sociales para transmitir su “profunda solidaridad” con las víctimas y sus familias, destacando la gravedad del hecho que conmocionó a toda la ciudad.

Investigación y detenciones

La Justicia abrió una causa por “homicidio” y “tentativa de homicidio”, y el fiscal Rémi Coutin descartó que el ataque tuviera motivaciones terroristas o racistas. “Desgraciadamente, el balance es muy grave”, señaló.

Hasta el momento, tres personas fueron detenidas: dos dentro del vehículo y una tercera fuera de él, entre ellos dos hombres y una mujer, todos bajo custodia policial. Las autoridades trabajan para reconstruir el origen de la pelea y establecer el grado de responsabilidad de cada involucrado, mientras la ciudad permanece conmocionada y alerta ante lo ocurrido.

Francia
