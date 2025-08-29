Trump retira la protección del servicio secreto a Kamala Harris

El gobierno de Donald Trump ha retirado la protección del servicio secreto de Estados Unidos a la ex vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris. La noticia fue confirmada por un funcionario de la Casa Blanca el viernes 29 de agosto de 2025.
Esta decisión revoca una extensión de protección que el entonces presidente Joe Biden había aprobado para Harris. La protección regular que se le otorga a los ex vicepresidentes, que dura seis meses, había expirado el pasado 21 de julio.
Aunque ha mantenido un perfil bajo desde las elecciones de 2024, Kamala Harris tiene programada una gira de promoción para su nuevo libro, "107 días", que aborda su breve y fallida campaña electoral.
El libro, publicado por Simon & Schuster, se lanzará en Estados Unidos el 23 de septiembre.
El gobierno de Donald Trump anunció este viernes que denegará visas a miembros de la Autoridad Palestina para que asistan a la próxima Asamblea General de la ONU, donde Francia está impulsando una iniciativa para reconocer un Estado palestino.
Esta medida alinea aún más a la administración de Trump con el gobierno de Israel, que rechaza de forma rotunda la creación de un Estado palestino y ha buscado equiparar a la Autoridad Palestina (con sede en Cisjordania) con el movimiento islamista Hamás.
En un comunicado, el Departamento de Estado de EE.UU. informó que el secretario de Estado, Marco Rubio, está "rechazando y revocando visas a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina (AP) antes de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas".
El comunicado añadió que el gobierno de Trump "ha sido claro: es en el interés de nuestra seguridad nacional responsabilizar a la OLP y a la AP por no cumplir con sus compromisos y por socavar las perspectivas de paz".
Aún no está claro si la orden aplica a todos los funcionarios. El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, dijo que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, tenía previsto asistir a la reunión y que "veremos exactamente lo que significa y cómo se aplica a nuestra delegación, y responderemos en consecuencia".
