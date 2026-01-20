#HOY:

Categoría S4: se registra la tormenta solar más intensa en más de 22 años

El fenómeno, monitoreado por organismos internacionales de meteorología espacial, genera preocupación por su impacto potencial en las comunicaciones, la navegación satelital y los sistemas espaciales, especialmente en regiones de latitudes altas.

Una potente tormenta de radiación solar de categoría S4 se encuentra en desarrollo y es considerada la más fuerte registrada en más de dos décadas.

Qué es una tormenta solar S4

Las tormentas solares se clasifican según su intensidad y el tipo de radiación que liberan. En este caso, se trata de una tormenta de radiación solar de nivel S4, considerada “severa” dentro de la escala utilizada por los centros de monitoreo espacial.

Este tipo de eventos se caracteriza por una elevada emisión de protones energéticos que pueden alcanzar la órbita terrestre.

Especialistas señalan que no se registraba un evento de esta magnitud desde 2003, durante un período de alta actividad solar, lo que convierte a la actual tormenta en una de las más intensas del siglo.

Efectos a corto plazo: qué puede ocurrir

Según los reportes técnicos y la experiencia en eventos similares, una tormenta S4 puede provocar una serie de efectos temporales:

  • Apagones o interferencias en comunicaciones de radio de alta frecuencia (HF), utilizadas principalmente en aviación, navegación marítima y radioaficionados, con mayor impacto en rutas polares.
  • Errores o degradación en la señal GPS, sobre todo en latitudes altas, que pueden afectar sistemas de posicionamiento y navegación.
  • Ruido y fallas transitorias en sistemas de imágenes y sensores satelitales, debido a la interacción de las partículas solares con la electrónica espacial.

Los expertos aclaran que estos impactos no son uniformes en todo el planeta y que, en la mayoría de los casos, se manifiestan de forma localizada y por períodos limitados.

A quiénes afecta más

Los sectores más expuestos a los efectos de una tormenta solar severa son:

  • Aviación comercial en rutas polares, donde las comunicaciones HF son clave.
  • Satélites de navegación, observación y comunicaciones, que pueden sufrir interferencias temporales.
  • Operadores de radio y sistemas científicos, sensibles a variaciones en la ionosfera.

Para la población en general, no se esperan apagones masivos ni daños directos en la superficie, aunque sí pueden registrarse anomalías técnicas puntuales.

Vigilancia y monitoreo permanente

Los organismos internacionales de meteorología espacial continúan monitoreando la evolución del evento en tiempo real. La intensidad de la tormenta puede variar en las próximas horas, por lo que se emiten alertas preventivas para operadores de satélites, aerolíneas y servicios críticos.

Un fenómeno ligado al ciclo solar

La actual tormenta se enmarca en un período de alta actividad del ciclo solar, una fase en la que aumentan las erupciones y eyecciones de masa coronal. Si bien estos fenómenos son naturales, los avances tecnológicos hacen que sus efectos sean hoy más relevantes para las infraestructuras modernas.

Ciencia

