Premios El Brigadier 50 años

Transporte Pedrito, de la sodería inmigrante al horizonte logístico de Santa Fe

La firma santafesina, cuya historia comienza en 1951, celebra el esfuerzo de sus fundadores y la adaptación de la tercera generación. En la previa de las cinco décadas de la distinción que entrega ADE, Esteban y Judith Poccia revelan cómo el sacrificio, el servicio de vocación y el recuerdo del histórico "lorito" siguen guiando una empresa que ya piensa en entregas con drones.