La Sala 1 del nuevo Anexo de los Tribunales de Santa Fe fue escenario de un juicio por jurados que tuvo todos los ingredientes de un debate real: una mujer acusada de matar a su pareja, testimonios que expusieron situaciones de violencia familiar, discusiones entre las partes y una deliberación que mantuvo expectantes a quienes colmaron el recinto. Al final, el veredicto fue unánime: no culpable.
Un simulacro de juicio por jurados recreó una audiencia con tensión, testimonios y veredicto
En el marco del Curso Anual de Periodismo Judicial, El Litoral participó de una experiencia práctica junto a los cursantes del ciclo y funcionarios de la Oficina de Gestión Judicial, que permitió recrear las distintas instancias de un debate oral y poner a prueba los roles de sus protagonistas.
La particularidad es que nada de eso había ocurrido. Se trató de un simulacro organizado en el marco del Curso Anual de Periodismo Judicial que dicta el Centro de Capacitación Judicial de Santa Fe, en el que los cursantes asumieron distintos roles y compartieron la experiencia con funcionarios judiciales y periodistas.
Sin embargo, la puesta en escena, desarrollada el lunes 2 de noviembre, en una sala especialmente diseñada para los juicios con participación ciudadana, alcanzó un grado de realismo que sorprendió incluso a los propios protagonistas.
La jornada comenzó con una introducción del juez Nicolás Falkenberg, director del Centro de Capacitación; y del codirector del curso y responsable de la Oficina de Prensa de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Martín U. Ortiz. Después llegó el momento de poner en marcha el ejercicio, que se prolongó durante aproximadamente tres horas.
Una acusación por homicidio
El caso ficticio tenía como protagonista a Gilda Casamentera, una mujer paraguaya de 50 años, acusada de matar a su pareja, Richard, de 28.
Según la hipótesis de la Fiscalía, lo había golpeado en la cabeza con una mancuerna de cinco kilos mientras dormía y luego lo había estrangulado con un cable. El móvil atribuido era una disputa sentimental: el hombre planeaba regresar a Paraguay y retomar una relación con otra mujer.
La acusación también sostenía que, después del crimen, la mujer había ocultado el cuerpo dentro de un ropero, cubriéndolo con cemento, e involucrado a sus hijos en las maniobras para ocultar el cadáver.
La defensa, en cambio, planteó una historia diferente. Sostuvo que Gilda había atravesado situaciones reiteradas de violencia física, psicológica y sexual por parte de su pareja y que el día del hecho había actuado para protegerse y evitar una nueva agresión contra ella y uno de sus hijos, de 13 años, quien también habría sido víctima de abusos sexuales.
Tanto el Ministerio Público de la Acusación como de la Defensa Pública estuvieron representados por cursantes del ciclo de periodismo judicial que desde hace dos décadas promueve la Corte provincial.
Selección del jurado y testimonios
Una de las primeras etapas fue la selección de los ciudadanos que integrarían el jurado.
A través de preguntas formuladas por el juez y las partes, se indagó sobre posibles vínculos con los involucrados, experiencias personales relacionadas con la violencia doméstica y prejuicios que pudieran afectar la imparcialidad. Luego se tramitaron las recusaciones con causa hasta conformar un cuerpo de 12 titulares y dos suplentes, con igual representación de hombres y mujeres.
Una vez prestado el juramento, comenzó el debate. Los jurados recibieron las instrucciones iniciales sobre la presunción de inocencia, la carga de la prueba y la obligación de decidir exclusivamente sobre la evidencia producida en la sala, sin recurrir a información externa ni a investigaciones propias.
Durante la producción de prueba declararon nueve testigos, seis propuestos por la acusación y tres por la defensa. Entre ellos hubo un menor de edad, cuyo testimonio se recibió con recaudos especiales para resguardar su integridad, mediante preguntas adecuadas a su edad y evitando exposiciones innecesarias.
Los relatos permitieron reconstruir una relación atravesada por conflictos, consumo de alcohol, episodios de agresividad y situaciones de sometimiento. Algunos testigos describieron lesiones que habían observado en Gilda, mientras que el hijo de la acusada contó situaciones de índole sexual que habría sufrido por parte de Richard.
La propia imputada también declaró. Su testimonio fue uno de los momentos de mayor intensidad dramática del simulacro, especialmente cuando relató el temor que sentía por ella y sus hijos y las circunstancias que, según su versión, precedieron al desenlace fatal.
Deliberación e incidente
Concluidos los testimonios y los alegatos de clausura, llegó el momento de la deliberación. La Fiscalía pidió un veredicto de culpabilidad por homicidio agravado por el vínculo y por alevosía. La defensa reclamó la absolución por legítima defensa propia y de terceros, y subsidiariamente planteó la existencia de circunstancias extraordinarias de atenuación.
Los integrantes del jurado se retiraron a una sala contigua, especialmente acondicionada para discutir el caso en secreto. Pero la deliberación tuvo un episodio inesperado: uno de sus miembros habría expresado comentarios discriminatorios vinculados con la nacionalidad paraguaya de la acusada, lo que puso en cuestión su imparcialidad.
La situación obligó a una intervención del juez y de las partes, con participación de la portavoz del jurado. Finalmente, se resolvió apartar al integrante cuestionado y reemplazarlo por uno de los suplentes.
La espera se prolongó y, por momentos, pareció que el jurado había quedado estancado, sin posibilidades de alcanzar la unanimidad requerida. Hasta que la oficial de justicia llevó al tribunal la noticia de que se había logrado un acuerdo.
El veredicto
La periodista Andrea Viñuela, del multimedio Aire de Santa Fe, tuvo a su cargo el rol de portavoz del jurado y la lectura del veredicto. Por su parte, Juliano Salierno, periodista de El Litoral con más de dos décadas de experiencia en coberturas judiciales, asumió el papel de juez durante el simulacro.
La decisión fue unánime: el jurado consideró que Gilda Casamentera no era culpable, al entender que había actuado en legítima defensa propia y de terceros.
La lectura del veredicto, acompañada por un aplauso generalizado, puso fin a una experiencia que permitió a los participantes conocer desde adentro las particularidades de un sistema en el que la decisión sobre los hechos y la culpabilidad queda en manos de ciudadanos comunes.
La actividad también contó con la participación de dos oficiales de justicia que integran la Oficina de Gestión Judicial de primera instancia, a cargo del Licenciado José Luis Longo Gasser.
Las funcionarias judiciales explicaron las tareas que desempeñan durante las distintas etapas de un juicio por jurados: desde las notificaciones a los ciudadanos convocados hasta la conformación del cuerpo y el acompañamiento durante las jornadas de debate.
La cobertura periodística tuvo, además, el aporte de dos reporteros gráficos: Manuel Fabatía, por El Litoral, y el fotógrafo de la Oficina de Prensa de la Corte Suprema. Sus registros documentaron escenas de llanto, tensión y dramatismo que contribuyeron a recrear el clima de una sala de audiencias atravesada por un caso de violencia de género y abuso infantil.
El ejercicio permitió experimentar las exigencias de un juicio por jurados: la selección de integrantes, la exposición de las teorías del caso, el examen de los testigos, las objeciones, las instrucciones judiciales y la deliberación secreta. Una experiencia de formación que puso a los operadores del sistema en roles diferentes a los habituales y a los periodistas, del otro lado de la cobertura.