En los Tribunales de Santa Fe

Un simulacro de juicio por jurados recreó una audiencia con tensión, testimonios y veredicto

En el marco del Curso Anual de Periodismo Judicial, El Litoral participó de una experiencia práctica junto a los cursantes del ciclo y funcionarios de la Oficina de Gestión Judicial, que permitió recrear las distintas instancias de un debate oral y poner a prueba los roles de sus protagonistas.