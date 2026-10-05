Entre este lunes y martes habrá tránsito alternado en el Túnel Subfluvial que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
Habrá tránsito alternado en el Túnel Subfluvial que une Santa Fe y Entre Ríos
Se realizarán trabajos nocturnos sobre la autovía durante aproximadamente seis horas. Los detalles.
Se trata de trabajos nocturnos con limpieza de drenes en rampa Paraná.
Será entre las 23:00 horas de este lunes y las 05:00 de la mañana, ya del día martes. Durante el tiempo que dure la tarea el tránsito será alternado en el Túnel Subfluvial.
Desde el Ente Túnel Subfluvial 'Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis' solicitaron circular con precaución durante la franja horaria anteriormente mencionada.
Cómo estuvo el tránsito este lunes
En base a los informes del Ente Túnel Subfluvial, este lunes se registró en promedio tránsito normal y buena visibilidad.
Recordaron igualmente circular con precaución, manteniendo la distancia de frenado de 30 metros y las luces bajas encendidas.
Túnel Subfluvial y su plan de obras preventivas ante El Niño
En el marco de una reunión de trabajo encabezada por el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, y los directores del Túnel Subfluvial, Aníbal Vergara y Sebastián Barbona, la Comisión Administradora presentó el pasado 28 de septiembre el plan integral de acciones que el organismo desarrolla para abordar la emergencia hídrica.
Del encuentro participaron integrantes de la Comisión Administradora, el director Técnico del Túnel Subfluvial, Sergio Espinosa, directores de las distintas áreas del Ente, representantes de la Policía de Entre Ríos, Defensa Civil, la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos y autoridades de Vialidad Nacional de los distritos Entre Ríos y Santa Fe.
Durante la reunión se expuso un programa de mantenimiento preventivo diseñado para anticiparse a los posibles efectos del fenómeno de El Niño, cuyos pronósticos prevén un escenario de precipitaciones más intensas y un mayor estrés sobre los sistemas hidráulicos de la cuenca del río Paraná.
Entre las acciones ya ejecutadas, el Ente destacó los relevamientos batimétricos que realiza periódicamente el Departamento de Recursos Hídricos. La información obtenida permite detectar modificaciones en el relieve del lecho, analizar el desplazamiento de sedimentos y comprender cómo estos procesos naturales pueden influir sobre la infraestructura del viaducto.
A ese monitoreo se sumaron durante agosto y septiembre importantes intervenciones sobre el sistema de escurrimiento. En la cabecera Paraná se ejecutó la limpieza y recuperación del canal de desagüe pluvial, donde la acumulación de sedimentos y vegetación había reducido significativamente la capacidad hidráulica del conducto.
Días después, en el acceso santafesino, se realizó el perfilado de banquinas y del cantero central para restituir las pendientes naturales que permiten conducir rápidamente el agua hacia los desagües laterales, evitando anegamientos sobre la calzada. Paralelamente, junto a Aguas Santafesinas, llevó adelante la limpieza y desobstrucción de sumideros y conductos pluviales en ambas cabeceras, recuperando el funcionamiento integral del sistema de drenaje.
“Hace tiempo que venimos desarrollando un programa de mantenimiento preventivo sostenido, con intervenciones planificadas sobre cada uno de los sistemas que integran el funcionamiento del Túnel. La preparación es fundamental: cuanto antes actuamos sobre los drenajes, los canales y las áreas técnicas, mayor es nuestra capacidad para responder a eventos climáticos intensos y preservar una infraestructura estratégica para la Región Centro”, señaló el director técnico del Túnel Subfluvial, Sergio Espinosa.
Ahora, el Ente profundiza ese programa con tres nuevas acciones estratégicas. A través del Concurso de Precios N.º 10178 se adquirirán cinco bombas sumergibles portátiles que permitirán reforzar las tareas de desagote de agua pluvial, cisternas, tanques y otros sectores de drenaje durante contingencias climáticas.
En simultáneo, la Licitación Privada N.º 236/26 contempla la impermeabilización de cubiertas en áreas específicas de los edificios administrativos y operativos del lado Paraná, una obra orientada a prevenir filtraciones y proteger instalaciones esenciales para el funcionamiento cotidiano del organismo.
Además, se realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N.º 499/26, que prevé la limpieza integral del sector inferior del Túnel Subfluvial mediante la extracción de los depósitos de suelo acumulados bajo la calzada. Los trabajos permitirán remover grandes cantidades de sedimentos propios de la circulación vehícular y recuperar las condiciones óptimas de accesibilidad en esa galería técnica, donde se realizan inspecciones y controles necesarios para el mantenimiento.
De este modo, la Comisión Administradora ratifica una política de mantenimiento basada en la planificación y la prevención, con el objetivo de preservar una infraestructura estratégica para la Región Centro y garantizar la seguridad y continuidad del servicio frente a escenarios climáticos adversos.