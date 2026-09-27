En el marco de un encuentro de trabajo encabezado por los directores representantes de la provincia de Santa Fe, Sebastián Barbona, y de Entre Ríos, Aníbal Vergara, respectivamente, la Comisión Administradora del Túnel Subfluvial presentó el plan integral de obras y tareas preventivas que lleva adelante frente a la emergencia hídrica generada por el fenómeno de El Niño.
Túnel Subfluvial: refuerzan el plan de obras preventivas ante el fenómeno de El Niño
La Comisión Administradora presentó el programa de contingencia que incluye tareas de escurrimiento pluvial, batimetrías periódicas e inversiones en equipamiento y mantenimiento edilicio.
De la reunión participaron el ministro de Economía y Servicios Públicos entrerriano, Fabián Boleas, integrantes del directorio técnico, áreas operativas del viaducto, representantes de Protección Civil, la Policía de Entre Ríos y delegaciones de Vialidad Nacional de ambos distritos.
En la oportunidad, se evaluó el comportamiento de la cuenca del río Paraná y se coordinaron las medidas de respuesta ante los pronósticos de precipitaciones extraordinarias.
Entre los trabajos ejecutados, se destacaron los relevamientos batimétricos periódicos que realiza el Departamento de Recursos Hídricos sobre el lecho del río. Esta información técnica permite analizar el movimiento de sedimentos y el relieve subacuático para anticipar y neutralizar cualquier impacto sobre la estructura del viaducto.
En simultáneo, se intensificaron las tareas de saneamiento hídrico en ambas cabeceras. En el sector Paraná se concretó la limpieza y recuperación del canal troncal de desagüe pluvial, restituyendo su capacidad de evacuación. Días después, en el acceso santafesino, se ejecutó el perfilado de banquinas y cantero central para restablecer pendientes naturales, evitando acumulaciones de agua sobre la calzada. A esto se sumó un operativo conjunto con Aguas Santafesinas SA (ASSA) para la desobstrucción integral de sumideros y cañerías.
Cuidar la infraestructura
Barbona detalló que las intervenciones forman parte de los lineamientos trazados por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini: “en coordinación permanente con Entre Ríos, priorizamos el cuidado de la infraestructura y la eficiencia en el uso de los recursos. La indicación es trabajar con previsión técnica para cuidar una vía estratégica de la Región Centro y garantizar la transitabilidad de la producción y de cada usuario que cruza a diario”.
Sobre el plan de obras, el director técnico del enlace, Sergio Espinosa, explicó que “se trata de un programa sostenido y planificado sobre cada uno de los sistemas del viaducto”, y señaló que “intervenir con antelación en canales, drenajes y salas de máquinas optimiza la capacidad operativa ante eventos climáticos severos y resguarda una conexión clave para la región”.
El Ente cuenta con tres procesos administrativos en marcha, para la compra de cinco bombas sumergibles portátiles para tareas de desagote en contingencias; la impermeabilización de cubiertas en edificios operativos de la cabecera Paraná; y la limpieza profunda y extracción de sedimentos en la galería técnica inferior del viaducto.