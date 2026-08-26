Tomada ya la decisión de operar, Unión tiene ahora un lapso (10 días) para incorporar un jugador en reemplazo de Lautaro Vargas, quien se quedará fuera de competencia hasta el año que viene por la rotura de ligamentos cruzados anterior de su rodilla izquierda.
Unión espera a la sorpresa del torneo mientras “relojea” qué hay en el mercado
El club tendrá diez días para incorporar un jugador y la decisión es buscar un volante de contención. Cuello entraría por Palacios para recibir el viernes al “Kiwi” de Sava.
La idea, tal cual lo señaló el propio entrenador rojiblanco, es la de buscar un volante central como prioridad. En el mercado de pases, Unión se quedó corto en esa búsqueda (se fueron Profini y Mauro Pittón y solamente vino Mosqueira), más allá de que el pibe Emilio Giaccone jugó un muy buen segundo tiempo en Mar del Plata, que Menossi está bien (y mete goles) y que en el banco tiene alternativas (juveniles) como las de Santino Vera (que vino de Racing) y Peresutti.
El otro puesto en el que se buscó y no se encontró, es el de un central zurdo que pueda jugar como marcador de punta izquierda. Se fueron Paz, Fascendini y Corvalán (que podía jugar en los dos puestos), pero solamente llegó el uruguayo Rocha y están los juveniles (Fagioli, Aimar e Isla). Sería otra opción, pero Madelón fue claro en el sector elegido para la búsqueda: “intentaremos traer un volante interno”, dijo el entrenador rojiblanco en la Feliz, luego del triunfo ante Aldosivi.
A propósito de ese partido, sufrió también la baja de Palacios (expulsado), por lo que posiblemente Cuello tenga la chance de jugar como titular ante Sarmiento, este viernes en la avenida López y Planes. El resto, seguramente, se mantendrá con los mismos que vienen jugando, con lo que Unión podría salir a la cancha con Mansilla; Pintado, Maizon Rodríguez, Ludueña y Ayala; Cuello, Menossi, Giaccone y Luna Diale; Estigarribia y Tarragona.
Detalles del partido contra Sarmiento
En cuanto a los detalles del gran partido del viernes a las 19 con arbitraje de Echavarría, los socios deberán ingresar presentando el carnet y la cuota correspondiente a agosto al día, además del DNI.
Quienes tengan cuotas pendientes podrán regularizar su situación en el momento a través del sistema online y luego ingresar. El club aclaró que ya no se retendrán carnets por falta de pago.
En caso de presentar un carnet irregular o con fallas, el mismo podrá ser retenido, aunque el socio tendrá la posibilidad de ingresar presentando su DNI.
La Oficina de Socios atenderá martes, miércoles y jueves de 9 a 13 y de 16 a 20, mientras que el viernes funcionará de 8 a 16.
Las entradas generales para no socios tendrán un valor de $40.000, mientras que jubilados abonarán $20.000. Los menores de hasta 11 años inclusive deberán pagar el seguro correspondiente, con un costo de $10.000.
En cuanto a las plateas, los valores serán:Preferencial baja ($ 90.000); Preferencial alta ($ 75.000); Laterales baja y alta ($ 70.000) y Platea redonda ($ 65.000). Los socios, por su parte, podrán adquirir plateas a los siguientes valores: Preferencial baja ($ 50.000); Preferencial alta ($ 35.000); Laterales baja y alta ($ 30.000) y Platea redonda ($ 25.000).
Por su parte, el plantel comandado por Facundo "El Colorado" Sava ultima los detalles tácticos de cara al trascendental cruce de este viernes, cuando visite al Tate. El "Verde" atraviesa un presente idílico: tras hilvanar cuatro triunfos consecutivos, escaló hasta los primeros lugares de la Zona B con 12 unidades y comenzó a entusiasmarse seriamente con la clasificación a los certámenes internacionales de 2027, además de haber recogido la racha más importante de su historia en Primera División.
A pesar de la euforia colectiva provocada por el último e inapelable triunfo por 2-0 frente a Estudiantes de La Plata, el director técnico planifica algunas variantes estratégicas en su esquema clásico 4-4-2 para contrarrestar la intensidad del conjunto santafesino. La base defensiva y el bloque de ataque se mantendrán prácticamente inalterables, aprovechando el notable rendimiento de futbolistas clave que se consolidaron en los últimos compromisos.
Un probable equipo sería con Ayala; Cabrera, Orihuela, Insaurralde y Suárez; Contrera, Mauricio Martínez, Zabala y Mavilla; Marabel y Herrera.
La principal novedad en el arco pasa por la ratificación del juvenil Thyago Ayala. El guardameta, quien originalmente llegó para cumplir el rol de alternativa, se adueñó de la titularidad tras sus monumentales intervenciones y un penal desviado ante el "Pincha", relegando definitivamente al banco de relevos al colombiano Iván Arboleda. Y además, el equipo de la ciudad del interior de Buenos Aires cuenta con dos ex Unión: Mauricio Martínez y Junior Marabel.