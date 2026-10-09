Cambios en el ADN

Por qué los perros grandes viven menos: un estudio genético revela el secreto de su envejecimiento acelerado

Investigadores de la Universidad de Adelaida descubrieron que las razas de gran tamaño sufren un deterioro biológico más rápido debido a una acumulación acelerada de mutaciones genéticas. El hallazgo aporta luz sobre la paradoja evolutiva de la longevidad canina.