Invierno fueguino

Ushuaia se iluminó con más de 100 antorchas en una tradicional bajada por el cerro Martial

La 31ª edición de la Bajada con Antorchas reunió a residentes, turistas y 120 esquiadores que descendieron desde el glaciar Martial. La celebración incluyó música, gastronomía, homenajes y la tradicional quema del muñeco que marca el cierre de la jornada.