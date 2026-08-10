Ushuaia volvió a ofrecer una de las imágenes más características del invierno fueguino. Más de un centenar de antorchas descendieron por las laderas del cerro Martial durante la celebración del Día del Montañés, en una jornada que combinó actividades deportivas, propuestas culturales y homenajes vinculados con la historia de la montaña en Tierra del Fuego.
Ushuaia se iluminó con más de 100 antorchas en una tradicional bajada por el cerro Martial
La 31ª edición de la Bajada con Antorchas reunió a residentes, turistas y 120 esquiadores que descendieron desde el glaciar Martial. La celebración incluyó música, gastronomía, homenajes y la tradicional quema del muñeco que marca el cierre de la jornada.
La tradicional Bajada con Antorchas llegó este año a su 31ª edición y convocó a familias, residentes y visitantes en la base del centro de montaña. El momento principal ocurrió alrededor de las 20, cuando una bengala lanzada desde la bahía de Ushuaia marcó el inicio del descenso de los esquiadores desde el glaciar Martial.
El espectáculo pudo observarse tanto desde la base del centro de esquí como desde distintos sectores de la ciudad. Los 120 esquiadores que participaron del descenso fueron iluminando la montaña primero con bengalas y luego con antorchas hasta llegar al punto de encuentro.
Una celebración que reúne deporte, historia y tradición fueguina
Las actividades comenzaron durante la tarde, alrededor de las 14, con demostraciones en Martial Park. Luego, la programación se trasladó a la base del cerro, donde hubo música en vivo, espectáculos artísticos y degustaciones de productos y sabores locales.
Uno de los momentos previstos por la organización tuvo un sentido simbólico. Los asistentes pudieron escribir en distintos mensajes aquello que querían dejar atrás, como situaciones difíciles o “malas energías”. Esos papeles fueron colocados alrededor del muñeco que posteriormente sería quemado como parte de la ceremonia tradicional.
La jornada también tuvo una participación especial de los chicos que forman parte de la escuela Martial Kid. Más de 90 niños realizaron una bajada con pequeñas luces acompañados por sus familias, una actividad que busca transmitir la tradición de la celebración a las nuevas generaciones.
El evento, organizado por Cerro Martial con la colaboración del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), tuvo además una dimensión turística. Según explicó el presidente del organismo, Dante Querciali, se realizó un FamTour destinado a operadores turísticos de Brasil, Uruguay y Paraguay.
La intención fue mostrar la celebración como parte de la oferta turística de Ushuaia y generar propuestas vinculadas tanto con el público que practica esquí como con quienes visitan el destino sin participar de ese deporte.
La propuesta busca así ampliar el atractivo de una actividad que ya forma parte del calendario tradicional de invierno de la ciudad. El evento reúne en un mismo espacio a quienes practican deportes de nieve, familias locales y turistas que llegan para conocer una de las postales características de Ushuaia durante la temporada invernal.
La celebración también contó con el acompañamiento de instituciones provinciales y municipales, fuerzas de seguridad y representantes del sector privado, además de la transmisión de la TV Pública Fueguina.
Homenajes a referentes de la montaña y un cierre con la tradicional quema
El Día del Montañés tuvo este año un componente especial por los homenajes a personas vinculadas con el desarrollo de la actividad en Tierra del Fuego.
Durante la jornada se recordó al guía de montaña e instructor Emiliano Feidas, en un homenaje realizado en memoria de quien fue reconocido por sus pares y por la comunidad fueguina.
También hubo un reconocimiento a Antonio Wallner, considerado uno de los pioneros de la actividad de montaña en la provincia y una figura vinculada con los primeros años del Centro de Montaña del Glaciar Martial.
El reconocimiento fue entregado a sus familiares por representantes del INFUETUR y de Cerro Martial. Como parte de ese homenaje, durante la actual temporada invernal la pista principal fue denominada “Del Canal – Antonio Wallner”, en referencia a su trayectoria y aporte al desarrollo de la actividad en el lugar.
El Colegio Provincial Polivalente de Arte de Ushuaia también recibió una Declaración de Interés Legislativo por el trabajo de sus alumnos y docentes en el diseño y construcción del muñeco que forma parte de la ceremonia.
El cierre llegó después del descenso de los esquiadores. Una vez que los 120 participantes alcanzaron la base, entregaron las antorchas a la familia Giró, que tuvo a su cargo el encendido del muñeco.
La participación de esta familia estuvo vinculada además con otro aniversario: el 50° aniversario del primer centro invernal Tierra Mayor, por lo que durante el encuentro también se destacó su aporte a la historia del turismo de nieve en Tierra del Fuego.
De esta manera, una celebración que comenzó hace más de tres décadas volvió a reunir en Ushuaia distintos elementos de la identidad fueguina: la relación con la montaña, el esquí, la memoria de quienes contribuyeron al desarrollo de la actividad y una tradición que cada invierno convoca tanto a quienes viven en la ciudad como a quienes llegan desde otros lugares.
La Bajada con Antorchas no es solamente un espectáculo nocturno. Para Ushuaia, también funciona como una forma de mantener vigente una tradición asociada a la montaña y, al mismo tiempo, mostrar a los visitantes una parte de la cultura y de la historia de uno de los principales destinos turísticos de la Argentina.