Pescó un surubí enorme en el río San Javier: "Pesaba más de 30 kilos"

Un santafesino oriundo de Sunchales logró capturar un ejemplar "gigante" de surubí en una jornada de pesca en el río San Javier.
Un lector de El Litoral se comunicó para dejar registro de la captura que hizo en Colonia San José, un pequeño paraje al norte de la localidad de San Javier.
Un santafesino oriundo de Sunchales logró capturar un ejemplar "gigante" de surubí en una jornada de pesca en el río San Javier.
En diálogo con El Litoral, este fanático de la actividad comentó que el logro se produjo a la altura de Colonia San José, un pequeño paraje al norte de San Javier, en el departamento homónimo.
"El ejemplar peso más de 30 kilos , se pescó con reel, el mismo fue devuelto al agua", aseguró a través del WhatsApp de El Litoral (+5493426305344).
El Pseudoplatystoma reticulatum, es uno de los peces de agua dulce más imponentes de Sudamérica. Se caracteriza por su cuerpo largo y delgado, una cabeza ancha y deprimida y una boca de gran tamaño, cuyo ancho es similar al de la cabeza. Además, posee bigotes sensoriales que le permiten orientarse y detectar el alimento, incluso en aguas de baja visibilidad.
Su coloración es otro rasgo distintivo: presenta un fondo verde oliva con bandas transversales oscuras que se extienden hasta el vientre blanco. Las aletas, en tanto, son pardo-claras y exhiben pintas oscuras, un patrón que contribuye a su camuflaje en el ambiente acuático.
En cuanto a su alimentación, se trata de una especie piscívora que se nutre principalmente de peces más pequeños, ocupando un rol clave como depredador dentro del ecosistema. Su reproducción es ovípara, con fecundación externa, y los ejemplares adultos pueden alcanzar hasta 1,5 metros de longitud.
El hábitat natural del Pseudoplatystoma reticulatum se encuentra en grandes ríos, arroyos y lagunas de aguas cálidas y corrientes moderadas. Prefiere zonas profundas, con fondos fangosos o arenosos, donde suele desplazarse en busca de presas.
Es una especie ampliamente distribuida en cuencas importantes de Sudamérica, como las de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, además de otros sistemas fluviales de la región.
Por su tamaño y comportamiento, este pez es considerado de gran relevancia ecológica y también de interés para la pesca, lo que refuerza la importancia de su conservación y del cuidado de los ambientes acuáticos donde habita.