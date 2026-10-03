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Así avanza la tormenta por Santa Fe; la información minuto a minuto

El SMN renovó el alerta vigente por episodios de variada intensidad, algunos pueden localmente fuertes. Hasta 50 mm de lluvia acumulada prevé el organismo.

Los pronósticos advierten por lluvias para el sábado. Foto: Flavio RainaLos pronósticos advierten por lluvias para el sábado. Foto: Flavio Raina
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El sábado se presenta en Santa Fe con tiempo inestable y precipitaciones. El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta amarillo por tormentas.

La información, minuto a minuto

09:00 / Sáb. 03.10.2026

Agua caída

Hasta las 9, la lluvia caída en la capital santafesina según registros municipales apenas llegaba a los 3mm en algunos sectores:

Centro: 2,50 mm.

CIC F. Zuviría: 1,25 mm.

Alto Verde: 3,50 mm.

Los Polígonos: 1,50 mm

08:15 / Sáb. 03.10.2026

Recomendaciones del SMN

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

07:59 / Sáb. 03.10.2026

Imagen Satelital

En la imagen satelital del SMN se pueden apreciar los frentes de lluvias y tormentas en la región central del país.

07:45 / Sáb. 03.10.2026

Alerta amarillo

El SMN renovó las advertencias climáticas: "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual".

07:30 / Sáb. 03.10.2026

Sábado de lluvia en Santa Fe

La jornada comenzó con cielo gris y apenas se pudo ver el sol. Desde temprano se registran precipitaciones en el área metropolitana capitalina.

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