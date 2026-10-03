El sábado se presenta en Santa Fe con tiempo inestable y precipitaciones. El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta amarillo por tormentas.
Así avanza la tormenta por Santa Fe; la información minuto a minuto
El SMN renovó el alerta vigente por episodios de variada intensidad, algunos pueden localmente fuertes. Hasta 50 mm de lluvia acumulada prevé el organismo.
La información, minuto a minuto
Agua caída
Hasta las 9, la lluvia caída en la capital santafesina según registros municipales apenas llegaba a los 3mm en algunos sectores:
Centro: 2,50 mm.
CIC F. Zuviría: 1,25 mm.
Alto Verde: 3,50 mm.
Los Polígonos: 1,50 mm
Recomendaciones del SMN
1- Evitá salir.
2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Imagen Satelital
En la imagen satelital del SMN se pueden apreciar los frentes de lluvias y tormentas en la región central del país.
Alerta amarillo
El SMN renovó las advertencias climáticas: "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual".