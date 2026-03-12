La mayor tragedia de la Fuerza Aérea Argentina

A 60 años de la desaparición del avión TC-48, un nieto rescata la memoria familiar en una muestra

El artista visual Juan Miguel Curto narra en una pieza artística la historia de su abuelo, el paranaense Miguel Ángel Moyano Villarraza, de quien esperaron noticias durante los últimos 60 años. Una vida de búsqueda constante. “El silencio de la siesta”, la reconstrucción de la memoria.