Varios heridos

Un avión de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló en el aeropuerto de El Alto

El siniestro ocurrió este viernes cerca de las 18. La aeronave impactó en las inmediaciones de la terminal aérea, afectando a varios vehículos en tierra. Equipos de emergencia trabajan en el lugar para rescatar a posibles heridos y sofocar el fuego.