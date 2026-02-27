Un avión de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló en el aeropuerto de El Alto
El siniestro ocurrió este viernes cerca de las 18. La aeronave impactó en las inmediaciones de la terminal aérea, afectando a varios vehículos en tierra. Equipos de emergencia trabajan en el lugar para rescatar a posibles heridos y sofocar el fuego.
Imágenes captados por testigos y difundidos rápidamente a través de redes sociales muestran una densa columna de humo negro elevándose desde el predio aeroportuario.
Momentos de extrema tensión y dramatismo se vivieron este viernes en el Aeropuerto Internacional de El Alto, que sirve a la ciudad de La Paz, cuando una aeronave perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) sufrió un grave accidente durante las maniobras de aterrizaje o despegue, impactando en una zona aledaña a la pista comercial.
Impacto y fuego
El siniestro se registró aproximadamente a las 18:00 (hora local). Según los primeros testimonios de personas que se encontraban en la terminal aérea y transeúntes de las avenidas periféricas, el avión perdió altura de forma brusca e impactó en un sector donde se encontraban varios vehículos estacionados o en circulación.
Imágenes y videos captados por testigos y difundidos rápidamente a través de redes sociales muestran una densa columna de humo negro elevándose desde el predio aeroportuario. En los registros se observa a unidades de Bomberos Aeronáuticos y efectivos policiales trabajando intensamente con líneas de agua para controlar las llamas que envolvieron los restos de la máquina y al menos dos automóviles particulares que resultaron destruidos por el choque.
Operativo de rescate
Hasta el momento, el reporte sobre víctimas es preliminar. Fuentes de los servicios de emergencia indicaron que habría personas heridas, tanto tripulantes de la aeronave como ocupantes de los vehículos afectados en tierra, quienes fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales cercanos. No se ha confirmado oficialmente si existen víctimas fatales.
La terminal aérea activó de inmediato sus protocolos de seguridad, lo que derivó en la suspensión temporal de operaciones comerciales para permitir el libre movimiento de las ambulancias y el peritaje inicial de los investigadores.
Investigación en curso
Las autoridades de la Fuerza Aérea Boliviana y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) aún no han emitido el comunicado oficial detallando el modelo de la aeronave involucrada ni el número exacto de ocupantes. Se espera que en las próximas horas se brinden precisiones sobre las causas técnicas o humanas que desencadenaron la tragedia en uno de los aeropuertos más altos del mundo.