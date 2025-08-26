#HOY:

Nuevo RTIC de Operaciones Upstream: un salto estratégico hacia la productividad y la integración operativa

YPF dio un paso decisivo en la transformación de la gestión de sus yacimientos con la puesta en marcha del nuevo Real Time de Operaciones Upstream, una sala que permite dirigir de forma remota y operar en tiempo real los campos de petróleo y gas de la compañía.

Tecnología satelital conecta recursos de campo con la sala.

Las instalaciones fueron inauguradas por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, junto con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el intendente de la ciudad, Mariano Gaido, entre otros funcionarios provinciales y municipales.

“Este es el quinto RTIC que inauguramos en YPF y vamos a seguir trabajando en este camino buscando ser más eficientes y transformando nuestras operaciones para convertir a la compañía en la mejor empresa de desarrollo no convencional del mundo”, señaló Marín.

Más de 2.000 pozos se controlan en tiempo real desde Neuquén.Más de 2.000 pozos se controlan en tiempo real desde Neuquén.

Con una superficie de 400 metros cuadrados, se trata de la sala más grande en su tipo dentro de la compañía, estableciendo un nuevo estándar en la gestión de operaciones. Cuenta con 54 puestos de trabajo y un equipo de 129 personas que trabajan en turnos rotativos las 24 horas del día los 7 días de la semana.

La sala cuenta con 54 puestos de trabajo y opera 24/7.La sala cuenta con 54 puestos de trabajo y opera 24/7.

Desde esta sala se controlan más de 2.000 pozos, más de 100 instalaciones, más de 300 recursos de campo conectados con antenas Starlink, 290 camiones, 8 equipos de pulling y una demanda eléctrica de más de 90 MW.

El RTIC reúne profesionales de diversas disciplinas en células operativas.El RTIC reúne profesionales de diversas disciplinas en células operativas.

Además, se recogen más de 1,5 millones de variables del campo y se reciben imágenes en tiempo real desde más de 150 cámaras distribuidas en las operaciones.

El centro recibe imágenes de más de 150 cámaras activas.El centro recibe imágenes de más de 150 cámaras activas.

Además de la incorporación de tecnología, el RTIC establece un nuevo esquema de trabajo a través de células operativas. Se busca de esta manera tener los mejores profesionales de diversos sectores y disciplinas trabajando en conjunto para optimizar el uso de recursos y tomar las mejores decisiones.

La compañía apuesta a la eficiencia y a la transformación digital.La compañía apuesta a la eficiencia y a la transformación digital.

Estos equipos no sólo analizan y siguen datos en tiempo real, sino que se toman decisiones operativas de manera inmediata, lo que se traduce en mayor agilidad, mejor coordinación y una operación más eficiente.

