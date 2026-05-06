Este miércoles Google brindó una capacitación en la redacción de El Litoral centrada en la incorporación de inteligencia artificial aplicada al trabajo informativo. La jornada estuvo a cargo de Lucila Pelletieri, capacitadora de Google News Initiative.
El Litoral y Google: capacitación avanzada en IA para la redacción
El encuentro brindó herramientas de inteligencia artificial orientadas a optimizar la investigación, el análisis de datos y la producción de contenidos periodísticos, con foco en mejorar la eficiencia y la calidad informativa en las redacciones.
A lo largo del encuentro, se presentaron distintas plataformas pensadas para optimizar la búsqueda, el análisis y la organización de datos. La capacitación puso especial énfasis en su utilidad para el trabajo de investigación periodística.
Entre las herramientas destacadas apareció Pinpoint, presentada como un recurso clave para el procesamiento de grandes volúmenes de información. “Nos puede ayudar a reunir mucha información, buscar nombres y patrones que se repiten en la información, desgrabar e incluso extraer tablas”, explicó Pelletieri.
También se sumaron otras plataformas orientadas al análisis y la producción de contenidos. “Como Notebook LM y otras funciones que nos permiten crear contenido mucho más rápido y con posibilidades de hacerlo interactivo”, agregó la capacitadora.
Más eficiencia en menos tiempo
Uno de los ejes centrales de la jornada fue el impacto directo de estas herramientas en la dinámica diaria de trabajo. La idea de optimizar tiempos sin perder calidad informativa atravesó buena parte de la exposición.
“Todas estas posibilidades que nos dan estas herramientas son muy útiles para crear contenido que nos permita conectar más con nuestras audiencias y ganar tiempo de trabajo para dedicarlo a las cosas que solamente los periodistas podemos hacer”, sostuvo Pelletieri.
En esa línea, remarcó cuáles son esas tareas irremplazables dentro del oficio: “Investigar, pensar qué material necesitamos que sea cubierto y sobre todas las cosas verificar la información”.
El rol del periodista
Más allá de las ventajas operativas, la capacitadora insistió en la importancia de mantener el criterio profesional en el uso de inteligencia artificial. Según explicó, estas herramientas amplían las posibilidades de trabajo, pero no reemplazan la mirada periodística.
“Hoy por hoy las herramientas de inteligencia artificial nos permiten poder procesar grandes volúmenes de información muy rápidamente, verificar datos, generar contenidos”, señaló.
Sin embargo, aclaró que el uso debe estar guiado por la intervención humana: “Mi recomendación es que vayan incorporando diferentes herramientas que les permitan agilizar la parte más repetitiva del trabajo, como puede ser desgrabar o revisar documentos”.
En ese sentido, también subrayó la necesidad de preservar el rol editorial. “Si delegamos esas tareas más repetitivas en la inteligencia artificial vamos a tener más tiempo para centrarnos en lo que realmente importa, que es aportar nuestra visión crítica, investigar e ir al lugar de los hechos”, manifestó.
Verificación y responsabilidad
Uno de los puntos más enfatizados fue el de la responsabilidad periodística frente a la tecnología. Pelletieri fue clara al remarcar que la incorporación de IA no modifica las obligaciones del oficio. “Tenemos que usar nuestro razonamiento crítico para pensar en qué lo vamos a usar, por qué vamos a usar una herramienta determinada y verificar siempre la información”, afirmó.
Y cerró con una definición clave sobre el rol profesional: “La responsabilidad del contenido que publicamos es exclusivamente nuestra, entonces cada dato lo tenemos que chequear como con cualquier otra fuente”.
El encuentro dejó como balance la necesidad de integrar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo, sin perder el rigor ni la función esencial del periodismo: verificar, contextualizar y producir información confiable para las audiencias.