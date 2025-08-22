Al menos 26 muertos y casi 70 heridos por dos atentados en Colombia

Los violentos atentados registrados este jueves en Colombia, que rememoran las peores épocas del país, ya se cobraron 26 vidas e hirió a más de 60 personas.
Se trata de una explosión frente a una base militar en Cali y el derribe de un helicóptero en Amalfi. El presidente Petro vinculó a las FARC.
Los violentos atentados registrados este jueves en Colombia, que rememoran las peores épocas del país, ya se cobraron 26 vidas e hirió a más de 60 personas.
Se trata de la explosión de un coche bomba en inmediaciones de una base militar ubicada en la ciudad de Cali, el cual se su colocación se atribuye a operaciones terroristas vinculadas a las FARC, y el derribe de un helicóptero en el municipio de Amalfi.
Este último fue el registrado en primera instancia. Un helicóptero Black Hawk UH-60 de la Policía Nacional que participaba en una operación de erradicación de cultivos de hoja de coca fue derribado en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, dejando ocho efectivos muertos y ocho más heridos.
En lo que respecta a lo ocurrido en Cali, un vehículo de carga con explosivos detonó en las inmediaciones de una base de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en un episodio que dejó 18 personas muertas y más de 60 heridos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, responsabilizó de los ataques a facciones disidentes de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que rechazaron un acuerdo de paz del 2016 para poner fin a un prolongado conflicto interno que ha dejado más de 450,000 muertos.
Además, Petro lideró este jueves un Consejo de Seguridad en Cali tras el atentado terrorista. Luego de una reunión con la cúpula militar y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, el mandatario ordenó reforzar de manera especial la seguridad en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, anunció que se emitirán decretos para hacer frente a la situación en el departamento de Antioquia.
Petro explicó que estos ataques son la respuesta de las bandas narcotraficantes, especialmente la columna Carlos Patiño en el cañón del Micay, donde la Fuerza Pública incautó más de 250 mil municiones esta semana.
"La reacción es esta. Una reacción que, como ya saben ustedes, termina golpeando a la población de manera masiva (...) el golpe a la población de Cali es brutal, es de terror", condenó.
El presidente recordó que solo esa zona supera el 60 por ciento de todas las plantaciones de coca en el departamento del Cauca. Sobre las primeras medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad, se mantendrá vigente el Puesto de Mando Unificado (PMU). Y seguirá la ofensiva contra los grupos armados que, según Petro, estarían al servicio de una organización narcotraficante internacional en Micay.
La Secretaría de Salud de Cali informó de que entre los heridos habría hasta ocho menores de edad. Todos los heridos del atentado han sido trasladados a 17 centros de salud en Cali. El alcalde, Alejandro Eder, ordenó un despliegue militar por la ciudad, donde además se activó la alerta naranja hospitalaria.
La oficina de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia manifestó su rechazo a los ataques perpetrados este jueves, exigió tomar las medidas necesarias para proteger a la población civil y facilitar la actuación de la justicia ante estos hechos violentos.
