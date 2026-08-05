El exfuncionario de salud de Michigan, Abdul El-Sayed, derrotó a la representante Haley Stevens en las primarias demócratas al Senado de Estados Unidos en una contienda muy reñida que representó la última prueba de las divisiones del partido.
Abdul El-Sayed se impone en primarias demócratas al Senado en Michigan
La victoria de El-Sayed representa un triunfo para los líderes progresistas de Estados Unidos. Tras su victoria en las primarias, se enfrentará al exrepresentante Mike Rogers en noviembre.
La victoria de El-Sayed, de 41 años e hijo de inmigrantes egipcios, representa un triunfo para los líderes progresistas nacionales, incluidos el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, así como una derrota para los senadores Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand, quienes lideran, respectivamente, el grupo parlamentario demócrata del Senado y el comité de campaña demócrata del Senado.
Triunfo progresista con apoyo de líderes
El-Sayed se dirigió a los medios tras su victoria proyectada en las primarias demócratas al Senado por Michigan, y afirmó que, “como dijo Muhammad Ali, hemos sacudido al mundo”.
Con el 99 % de los votos escrutados, El-Sayed tenía la ventaja por menos de 15.000 votos de un total de más de 1,5 millones de votos emitidos. Celebró la participación récord en las primarias del Senado, y dijo que “cuando 500.000 votantes más acuden a participar en el proceso de elección de un candidato, significa que sus voces han sido escuchadas”.
Tras su victoria en las primarias, El-Sayed se enfrentará al exrepresentante Mike Rogers en noviembre. Rogers se presentó sin oposición en las primarias republicanas, después de perder por un estrecho margen ante la senadora Elissa Slotkin en la contienda de 2024 por el otro escaño de Michigan.
Desafío electoral contra Mike Rogers
Además, las de Michigan son unas primarias clave para las posibilidades del partido Demócrata de recuperar el control de la cámara alta del Congreso.
El-Sayed superó una ofensiva de casi 65 millones de dólares provenientes de fondos externos y el apoyo de la clase política tradicional que se había volcado con Stevens. La popular gobernadora Gretchen Whitmer respaldó a Stevens a finales del mes pasado, una medida que se interpretó como un último intento por frenar el ascenso de El-Sayed, recordó NBC News.
El presidente estadounidense, Donald Trump, reaccionó este miércoles a la victoria proyectada del candidato progresista Abdul El-Sayed y dijo que se trataba de una "buena noticia" para su partido.
“Grandes noticias para el Partido Republicano”, dijo Trump en una publicación en Truth Social, y agregó sobre la otra candidata demócrata, la representante Haley Stevens: “Como siempre, las encuestas se equivocaron por completo. No se esperaba que obtuviera un resultado tan bueno”.
El vicepresidente J. D. Vance también mencionó a El-Sayed, presentándolo como el rostro del Partido Demócrata y una amenaza para los logros de la Administración.
“No queremos que la próxima administración, sea quien sea, Dios no lo quiera, tenga al presidente El-Sayed dentro de tres años. No queremos que deshaga todo el increíble trabajo que hemos estado haciendo”, dijo Vance.