Ventaja de Argentina ante Brasil

Una “ventana de oportunidad” por el diferencial de aranceles de EE.UU.

Una negociadora del acuerdo comercial de la Casa Rosada con Washington instó a empresarios y productores argentinos a aprovechar el momento. El caso de la semillera argentina líder en Estados Unidos que no vende en el país. La “colaboración” con el maíz, para “competir ferozmente”.