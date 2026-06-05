Un gesto de valentía impidió un accidente fatal en la ciudad de Apucarana, en Brasil, cuando un jubilado estuvo a segundos de ser atropellado por un tren tras caer sobre las vías.
Video: salvó a un jubilado segundos antes de ser atropellado por un tren en Brasil
El hecho ocurrió en Apucarana cuando una mujer reaccionó a tiempo y logró retirar a un hombre que había caído sobre las vías ferroviarias. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.
El hecho ocurrió este miércoles a las 13:39, cuando João Dakizuki, un adulto mayor con dificultades para caminar, intentó cruzar las vías del tren con su andador y perdió el equilibrio, cayendo directamente sobre los rieles.
En ese instante, el maquinista activó la bocina para advertir la situación, pero la cercanía del tren hacía que el tiempo de reacción fuera mínimo.
La reacción que cambió el desenlace
Karla França, que se encontraba en su vehículo junto a su hija, observó la escena y reaccionó de inmediato. Sin dudarlo, bajó del auto y corrió hacia el hombre que seguía sobre las vías.
Las cámaras de seguridad registraron la secuencia exacta: a las 13:39:26 logró alcanzar a João y retirarlo de los rieles. Apenas ocho segundos después, el tren pasó por el lugar donde él había quedado tendido.
Otro conductor también intervino segundos después, ayudando a asistir al jubilado y a colocarlo en un lugar seguro. El hombre, que había salido a recolectar latas reciclables, resultó ileso.
El testimonio de la mujer
En diálogo con medios locales, Karla explicó que había seguido la escena desde su auto y notó la inestabilidad del hombre al caminar. Según relató, su reacción fue inmediata al ver el riesgo.
También reconoció que, a pesar de su temor a los trenes, actuó sin pensarlo. “Solo pensé en sacarlo de ahí”, expresó al recordar el momento de tensión.
Llamado a la prevención
La empresa ferroviaria responsable del servicio recordó la importancia de respetar las señales de advertencia y mantener la distancia de seguridad en cruces ferroviarios, incluso cuando no hay trenes detenidos.
Además, remarcaron que las formaciones requieren grandes distancias para detenerse, por lo que la reacción de peatones y conductores resulta clave para evitar accidentes.