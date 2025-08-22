Tragedia en la autopista Thruway

Video: un autobús turístico volcó en Nueva York y dejó varios muertos, incluido un niño

De acuerdo con la Policía Estatal, el autobús transportaba a más de 50 pasajeros que regresaban a la ciudad tras visitar las cataratas del Niágara. Por razones que aún se investigan, el vehículo perdió el control, atravesó la mediana y terminó volcando sobre la banquina sur de la autopista.