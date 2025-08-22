Video: un autobús turístico volcó en Nueva York y dejó varios muertos, incluido un niño

Un grave accidente sacudió este viernes a la autopista Thruway de Nueva York, cerca de la localidad de Pembroke, cuando un autobús turístico con destino a la ciudad de Nueva York volcó y dejó como saldo varias víctimas fatales, entre ellas un niño.
De acuerdo con la Policía Estatal, el autobús transportaba a más de 50 pasajeros que regresaban a la ciudad tras visitar las cataratas del Niágara. Por razones que aún se investigan, el vehículo perdió el control, atravesó la mediana y terminó volcando sobre la banquina sur de la autopista.
De acuerdo con la Policía Estatal de Nueva York, el autobús transportaba a más de 50 pasajeros que regresaban a la ciudad tras visitar las cataratas del Niágara. Por razones que aún se investigan, el vehículo perdió el control, atravesó la mediana y terminó volcando sobre la banquina sur de la autopista.
El violento impacto provocó que muchos pasajeros salieran despedidos luego de que las ventanas se rompieran. Testigos aseguraron que la maniobra fue repentina y que no hubo tiempo de reacción.
El conductor, que resultó ileso, está colaborando con las autoridades para esclarecer las causas del siniestro.
Hasta el momento no se ha confirmado el número total de fallecidos, aunque la policía informó que entre ellos se encuentra al menos un menor de edad. La mayoría de los pasajeros eran de origen indio, chino y filipino, lo que obligó a disponer de traductores en la zona del accidente.
El Centro Médico del Condado de Erie recibió a 20 personas con heridas de distinta consideración. Varios pacientes presentaban traumatismos craneoencefálicos y fracturas, y dos fueron ingresados a cirugía, una de ellas por una grave lesión en una extremidad. Los médicos indicaron que, pese a la gravedad, se espera la recuperación de todos.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, manifestó en la red social X que ya fue informada sobre la tragedia y que el Estado está acompañando la situación. Por su parte, el senador Chuck Schumer confirmó que sigue de cerca las investigaciones y las tareas de asistencia.
Las autoridades aún no determinaron las causas que llevaron al vehículo a perder el control ni precisaron el número final de víctimas fatales. El caso continúa en investigación.
