El aeropuerto de Vilna, capital de Lituania, cerró temporalmente este sábado después de que las autoridades detectaran un objeto volador procedente de Bielorrusia.
Lituania activó una alerta aérea y cerró temporalmente el aeropuerto de Vilna
El espacio aéreo del aeropuerto de la capital lituana permaneció cerrado durante aproximadamente una hora luego de que las autoridades detectaran un objeto procedente de Bielorrusia. Aviones de combate de la OTAN fueron desplegados para determinar su naturaleza, aunque por el momento no se confirmó que se tratara de un dron.
La alerta provocó la interrupción durante aproximadamente una hora de las operaciones en el aeropuerto y derivó en el despliegue de aviones de combate de la OTAN que se encuentran destinados en la región del mar Báltico.
El objeto todavía no pudo ser identificado de manera concluyente. Según explicó Vilmantas Vitkauskas, responsable del Centro Nacional para la Gestión de Crisis de Lituania (NKMC), los aviones fueron enviados para colaborar con las tareas de identificación y búsqueda.
Todavía no confirmaron que fuera un dron
Vitkauskas señaló que el objeto desapareció posteriormente de la zona de vigilancia y dejó de representar una amenaza inmediata, aunque las autoridades continuaban intentando localizarlo.
“Si se cayó, si era un dron, habrá que encontrarlo”, explicó el funcionario a la cadena pública LRT. Sin embargo, remarcó que todavía no estaba confirmado que se tratara de un vehículo aéreo no tripulado.
Según las autoridades lituanas, algunos de los parámetros registrados durante la detección mostraban una velocidad ligeramente inferior a la habitual para este tipo de objetos.
Por ese motivo, el NKMC también analiza otras posibles explicaciones para la alerta.
Analizan otras posibles causas
Entre las hipótesis mencionadas por las autoridades figuran una anomalía atmosférica o incluso la presencia de aves migratorias.
El episodio se produce además después de que aviones de la OTAN desplegados en la zona derribaran un dron sobre territorio lituano dos semanas atrás.
Las autoridades continúan con las tareas de investigación para determinar qué fue exactamente el objeto detectado y cuál fue la causa de la alerta que llevó al cierre temporal del aeropuerto de Vilna.