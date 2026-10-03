Por un posible dron

Lituania activó una alerta aérea y cerró temporalmente el aeropuerto de Vilna

El espacio aéreo del aeropuerto de la capital lituana permaneció cerrado durante aproximadamente una hora luego de que las autoridades detectaran un objeto procedente de Bielorrusia. Aviones de combate de la OTAN fueron desplegados para determinar su naturaleza, aunque por el momento no se confirmó que se tratara de un dron.