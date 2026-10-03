El Tribunal Segundo de Juicio con competencia en terrorismo dictó la sentencia y dejó sin efecto las restricciones que todavía pesaban sobre el comunicador, quien había sido excarcelado en febrero pero continuaba bajo proceso judicial.
Tras casi un año detenido, absolvieron en Venezuela a un periodista acusado de terrorismo
El editor del medio digital La Patilla, Rory Branker, quedó en libertad plena luego del fallo del Tribunal Segundo de Juicio con competencia en terrorismo, que también dejó sin efecto las medidas cautelares que aún pesaban sobre él.
El periodista y editor del medio digital La Patilla fue detenido el 20 de febrero de 2025. Permaneció privado de su libertad durante 11 meses y 15 días, hasta que fue excarcelado el 4 de febrero de 2026.
Aunque salió de prisión, la causa continuó abierta. Durante ese período debía presentarse periódicamente ante las autoridades y tenía prohibido abandonar Venezuela. Entre los delitos que figuraban en el expediente estaban terrorismo, financiamiento al terrorismo, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir.
El fallo que cerró el proceso
La decisión fue emitida el 2 de octubre por el Tribunal Segundo de Juicio con competencia en terrorismo. La sentencia fue absolutoria y puso fin al proceso penal.
Con el fallo también quedaron anuladas las medidas cautelares que seguían vigentes desde su salida de prisión, incluida la obligación de presentarse ante la Justicia y la prohibición de salida del país. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) confirmó la resolución y señaló que la medida le devolvió la libertad plena.
El caso había sido seguido por organizaciones vinculadas con la defensa de la libertad de prensa. El SNTP había reclamado el cierre de la causa y el levantamiento de las restricciones que todavía afectaban al periodista.
Otros dos periodistas también quedaron libres
La resolución se conoció pocos días después del cierre de las causas contra los periodistas Luis López y Gabriel González, quienes también habían atravesado procesos judiciales en Venezuela.
Según informó EFE, sus expedientes estaban vinculados con presuntos delitos de instigación e incitación al odio, entre otros cargos.
De esta manera, las decisiones judiciales alcanzaron a tres trabajadores de prensa que habían permanecido bajo procesos y medidas cautelares. El SNTP había incluido el cierre de estas causas entre sus reclamos durante las conversaciones políticas desarrolladas en el país.